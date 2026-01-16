委内瑞拉反对派领袖赠特朗普诺贝尔和平奖奖章

英国广播公司（BBC）报道，马查多星期四（1月15日）在会晤结束后说：“我认为今天对我们委内瑞拉人来说是历史性的一天。”

随后，曾多次公开表达希望得到诺贝尔和平奖的特朗普，在社交媒体发文表达感谢，称收到奖章是“一种体现相互尊重的美好举动”。

特朗普还说，与马查多会面是“一种巨大的荣幸”，并称她是一名“经历许多磨难的了不起的女性”。

不过，特朗普并未表态支持马查多出任委内瑞拉新领导人。马查多所属阵营曾宣称在2024年备受争议的选举中获胜。委总统马杜罗被美带走后，特朗普政府转而与委临时总统罗德里格斯交涉。

离开白宫后，马查多在白宫外向聚集的支持者发表讲话，称“我们可以依靠特朗普总统”。

尽管马查多将奖项赠与特朗普，但诺贝尔委员会在一份声明中指出：“一旦诺贝尔奖公布，就不能被撤销、分享或转移给他人。这一决定具有永久效力。”

诺贝尔和平中心星期四还在社交平台X上发文说：“奖章可以更换所有者，但诺贝尔和平奖得主的称号不能。”

另据《纽约时报》报道，一名委内瑞拉政府特使预计星期四前往华盛顿，与美方官员会晤，并启动重新开放委内瑞拉驻美使馆的初步步骤。据报道，这名特使是罗德里格斯的亲密盟友和好友。白宫则形容罗德里格斯“极具合作意愿”。

罗德里格斯星期四在加拉加斯发表年度国情咨文时说，她也愿意前往华盛顿会谈。她说：“如果我必须以临时总统身份前往华盛顿，我会昂首前行，而不是卑躬屈膝。”她还呼吁全国“不要害怕与美国展开外交接触”。