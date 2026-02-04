08:30, 04 二月 2026 | GMT +5
俄罗斯拟加强对黄金和现金卢布出境管控
（哈萨克国际通讯社讯）据俄罗斯“国际文传电讯社”报道，俄政府为防止资本无序外流，正计划出台新规，对个人携带黄金和现金卢布出境实施更严格限制。这些措施适用于前往欧亚经济联盟（EAEU）国家的旅行，包括哈萨克斯坦。
黄金出境限额收紧
自2026年9月1日起，个人不得携带总重量超过100克的黄金条出境，这一禁令同样适用于前往EAEU国家的行程。
例外情况是，若旅客从莫斯科的谢列梅捷沃、莫斯科多莫杰多沃、莫斯科伏努科沃或符拉迪沃斯托克克涅维奇国际机场离境，并事先取得俄罗斯联邦试金局特别许可，仍可携带超出限额的黄金。
现金卢布出境监管升级
同时，对现金卢布出境也将加强管制。个人向EAEU国家携带相当于1万美元以上（按当日汇率计算）的现金卢布将被禁止。
例外情形下，若通过俄罗斯国际机场出境，可携带超额现金，但必须事先向海关申报，说明资金来源及用途。若携带金额相当于10万美元以上，还需提供证明资金合法来源的文件。
上述限制不适用于信贷机构。
对哈萨克斯坦公民的影响
这些新规将显著限制哈萨克斯坦公民从俄罗斯携带黄金或大额现金卢布入境。此前，俄罗斯对现金卢布出境并无类似限额，因此未来需更谨慎规划资金携带和转移方式。
值得注意的是，近期哈萨克斯坦民众对卢布需求持续下降。据统计，去年11月兑换点买入卢布总额达186亿坚戈，12月已降至118亿坚戈。
【编译：木合塔尔·木拉提】