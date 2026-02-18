贸易对经济增长贡献率达26% 外贸保持142亿美元顺差

据贸易和一体化部新闻处消息，统计数据显示，2025年贸易行业实物量指数达108.9%，对全国经济增长的贡献率高达26%。国内贸易总额同比增长14.6%，达到80万亿坚戈。其中，批发贸易继续发挥主要拉动作用，成交额达53.5万亿坚戈；零售贸易额为26.4万亿坚戈。

沙卡利耶夫指出，在投资方面，贸易领域表现尤为亮眼，全年投资额同比大幅增长42%，达到1.229万亿坚戈。这表明商业界对贸易板块的信心不断增强，也意味着新的增长动能正在加快形成。

谈及对外贸易，沙卡利耶夫表示，尽管面临复杂的全球环境，外贸总体仍保持正向发展。外贸总额同比增长1.3%，达1439亿美元。其中，非资源性商品出口增长1.2%，达到410亿美元；服务贸易出口增长3.7%，达123亿美元，增势较为明显。

截至2025年底，外贸继续保持顺差，规模稳定在142亿美元。沙卡利耶夫表示，现有成果为2026年进一步推进贸易多元化、扩大非资源性出口以及深化一体化进程奠定了坚实基础。

