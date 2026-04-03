08:53, 03 四月 2026 | GMT +5
哈萨克斯坦对华汇款创六年新低 春节因素致2月汇款额骤降37%
（哈萨克国际通讯社讯）据Data Hub发布的数据显示，通过国际汇款系统从哈萨克斯坦汇往中国的资金规模已降至近六年来最低水平。
数据显示，今年2月，哈萨克斯坦个人通过国际汇款系统向中国汇出资金总额为7.118亿坚戈。无论按名义价值还是实际价值计算，这一数字均创下近年来新低。
根据哈萨克斯坦国家银行数据，与去年同期相比，对华汇款金额按现价计算下降29%；若剔除通胀因素，实际降幅则达37%。
专家分析认为，这一波动主要与季节性因素、节假日影响以及该汇款方向整体热度下降有关。尤其是中国春节期间长假对汇款动态产生直接影响。2026年，春节假期主要集中在2月下半月至3月初。
此外，中国并非哈萨克斯坦个人境外汇款主要目的地。根据2025年统计汇总，汇往中国的资金仅占哈萨克斯坦全球汇出总额约3%。
对比来看，俄罗斯依然是哈萨克斯坦最大汇款目的地，市场份额约占31%。今年2月，汇往俄罗斯的资金规模反而呈现增长态势，达194亿坚戈，同比增幅达17%。
从整体趋势来看，哈萨克斯坦向境外汇出总额继续呈下滑趋势。所有目的地累计汇出金额为422亿坚戈，名义价值下降6%，实际价值（剔除通胀后）下降16%。
专家特别指出，对华汇款权重下降趋势已持续数年。自2017年以来，中国在哈萨克斯坦汇款结构中所占比例已缩减约三倍。这表明，在向中国进行资金转移时，传统国际汇款系统受欢迎程度正在下降。
目前，哈萨克斯坦市场上主要汇款渠道仍为金冠转账、西联汇款和速汇金等系统。今年2月，全哈约82%境外汇款通过金冠转账系统完成。
【编译：阿遥】