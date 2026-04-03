哈萨克斯坦对华汇款创六年新低 春节因素致2月汇款额骤降37%

数据显示，今年2月，哈萨克斯坦个人通过国际汇款系统向中国汇出资金总额为7.118亿坚戈。无论按名义价值还是实际价值计算，这一数字均创下近年来新低。

根据哈萨克斯坦国家银行数据，与去年同期相比，对华汇款金额按现价计算下降29%；若剔除通胀因素，实际降幅则达37%。

专家分析认为，这一波动主要与季节性因素、节假日影响以及该汇款方向整体热度下降有关。尤其是中国春节期间长假对汇款动态产生直接影响。2026年，春节假期主要集中在2月下半月至3月初。

此外，中国并非哈萨克斯坦个人境外汇款主要目的地。根据2025年统计汇总，汇往中国的资金仅占哈萨克斯坦全球汇出总额约3%。

对比来看，俄罗斯依然是哈萨克斯坦最大汇款目的地，市场份额约占31%。今年2月，汇往俄罗斯的资金规模反而呈现增长态势，达194亿坚戈，同比增幅达17%。

从整体趋势来看，哈萨克斯坦向境外汇出总额继续呈下滑趋势。所有目的地累计汇出金额为422亿坚戈，名义价值下降6%，实际价值（剔除通胀后）下降16%。

专家特别指出，对华汇款权重下降趋势已持续数年。自2017年以来，中国在哈萨克斯坦汇款结构中所占比例已缩减约三倍。这表明，在向中国进行资金转移时，传统国际汇款系统受欢迎程度正在下降。

目前，哈萨克斯坦市场上主要汇款渠道仍为金冠转账、西联汇款和速汇金等系统。今年2月，全哈约82%境外汇款通过金冠转账系统完成。

【编译：阿遥】