委内瑞拉反对党领导人获得2025年诺贝尔和平奖

诺贝尔委员会于新加坡时间星期五（10月10日）傍晚5时公布和平奖得主。委员会主席约尔根·沃特内·弗莱德内斯（Jorgen Watne Frydnes）在挪威首都奥斯陆宣布获奖者时说：马查多“因其为委内瑞拉人民争取民主权利的不懈努力，以及为实现从独裁统治到民主的公正和平过渡所做的努力”而获奖。

他说：“马查多一直是委内瑞拉政治反对派中的关键凝聚力人物，委内瑞拉曾经严重分裂，但反对派在追求自由选举和代议制政府方面找到了共同点。”

委员会在奖章的引文中说：“当独裁者夺取政权时，认可那些勇敢奋起反抗的自由捍卫者至关重要。”

诺贝尔和平奖奖金为1100万瑞典克朗，奖章将于12月10日在奥斯陆颁发，这一天是瑞典工业家阿尔弗雷德·诺贝尔的忌日。诺贝尔在1895年的遗嘱中创立了这个奖项。

评选人士消息说，和平奖的评选过程历时一年，由五人组成的委员会对候选人的优缺点进行充分讨论。

提名必须在1月31日之前送达委员会。委员会成员也可以提名，但必须在2月份委员会第一次会议之前完成。随后，委员会大约每月开会一次。通常在8月或9月做出决定，但也可能更晚，就像今年的情况一样。

获得2024年度和平奖的是日本原子弹氢弹爆炸受害者团体协议会。

今年共有338名个人和组织获提名，观察家此前指出，诺贝尔委员会可能希望把焦点放在在战争中为民众提供食物和援助的苏丹志愿者网络“紧急响应网络”（Emergency Response Rooms），或联合国机构如联合国难民署，或是红十字会、无国界医生等人道援助组织。此外，过去一年因报道新闻而遇害的媒体工作者人数创下历史新高，其中大多数死于加沙，委员会也可能选择把目光投向新闻记者群体，保护记者委员会或无国界记者组织因此也可能得奖。

多次公开宣称自己应得奖的美国总统特朗普，星期四再次强调自己在促成和平方面的成就。他说，历史上没有人能在九个月内解决八场战争，而他做到了，他表明这么做不是为了得奖，而是为了拯救生命。但观察家认为，特朗普试图破坏诺贝尔委员会所珍视的二战后国际秩序，获奖的可能性极低。