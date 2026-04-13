阿拉木图拟对登山游客实施强制登记制度

阿拉木图市旅游局旅游基础设施发展处处长达吾然·叶尔哈里耶夫表示，目前正与紧急情况部门及阿拉木图登山联合会就相关机制进行研究。

—目前已形成一系列方案，下一步将逐步对团队游客实施登记管理。首要目标是保障民众安全，-他说。

据介绍，阿拉木图市近年来在登山线路优化及安全基础设施建设方面持续推进相关工作。

—目前，全市已有超过1000公里登山步道实现数字化，其中约850公里完成景观提升。沿线设置了导向标识和导航指示，并配套建设了休息区及安全设施。去年新增约100公里美化步道，今年计划再完成350公里。同时，还建设了配备太阳能电池板的露营区，方便游客在紧急情况下为设备充电，-叶尔哈里耶夫补充道。

救援专家指出，山地事故多发的主要原因在于准备不足以及对安全规则的忽视。哈萨克斯坦紧急情况部“雪豹”救援队首席救援员瓦季姆·朴列举了常见问题。

—不少游客在装备选择上不够专业，服装和鞋类准备不足，出发时间也不合理。同时，很多人低估了天气变化和路线难度。出行前必须做好充分准备，量力而行，才能有效降低风险，-他说。

朴还特别提醒，在野外遇到野生动物时应保持冷静应对。

—不要惊扰动物，也不要慌张，应缓慢后退并保持安全距离。切勿靠近拍摄或试图吸引其注意力。这里是它们的栖息地，人类应保持必要的克制，-他强调。

此外，他建议登山者在出发前做好基本报备，并携带必要物资。

—出发前应告知亲友行程及预计返回时间，随身携带急救包、饮用水、食物和保暖衣物，同时掌握导航工具的使用，并密切关注天气变化，-朴说。

业内人士认为，实施游客登记制度并强化基本安全规范，将有助于提升山地活动安全水平，减少突发事件发生。

【编译：阿遥】