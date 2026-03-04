阿塞拜疆能源部部长帕尔维兹·沙赫巴佐夫在会上表示，尽管全球正迈入"电力时代"，但天然气在未来几十年内仍将是保障能源安全的核心来源。数据显示，自2021年以来，阿塞拜疆对欧洲的天然气出口量大幅增长了56%。2025年，阿塞拜疆天然气总出口量预计将达到252亿立方米，其中半数以上供应欧盟国家。

在基础设施建设方面，跨亚德里亚海天然气管道的输送能力已扩容12亿立方米。阿塞拜疆计划在未来几年启动四个全新的天然气开发项目，其中包括"阿泽里-奇拉格-居内什利"油气田区块的首个非伴生气生产项目。

会议强调了一项里程碑式的进展：阿联酋国家石油公司正式入股南方天然气走廊。此举将为扩大对欧能源供应开辟新的机遇。

与此同时，阿塞拜疆正积极布局可再生能源领域。目前共有8吉瓦的电力容量规划用于满足国内消费、对外出口以及数据中心的能源保障。此外，跨里海、黑海至欧洲，阿塞拜疆经土耳其至欧洲，以及联通东西方的多条"绿色走廊"项目正在稳步推进。

与会的过境国家代表均重申了基础设施的战略地位。格鲁吉亚计划到2036年实现电力完全自给自足；保加利亚、摩尔多瓦和塞尔维亚正进一步加强其天然气系统与欧洲网络的整合。美国和英国代表也高度评价了该走廊对维护欧洲能源安全的关键意义。

哈萨克斯坦正与阿塞拜疆、乌兹别克斯坦开展深度协作，共同实施绿色能源生产与输送的宏大项目。该项目旨在通过跨区域电力互联，减少碳排放并巩固地区能源稳定性。

包括阿塞拜疆国家石油公司、英国石油公司、跨安纳托利亚天然气管道、TAP、道达尔、XRG以及多家国际开发银行和咨询公司代表参与了本次会议。在绿色能源专题会议上，与会者还同国际投资者就新建电网连接和绿色发电项目进行了深入探讨。

【编译：阿遥】