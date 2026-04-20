哈萨克斯坦加强对外国劳工的监管

消息称，会议就移民形势及相关管控措施进行了讨论。

内政部长叶尔詹·萨德诺夫和劳动与人口社会保障部长阿斯哈尔别克·叶尔塔耶夫汇报了为控制外国人入境和打击非法移民而采取的措施，以及移民政策的改进和移民流程监管新机制的引入情况。

总理指出，移民问题需要清晰易懂的法规。

- 哈萨克斯坦对外国劳工来说是一个极具吸引力的国家。与此同时，国家元首也提出了将哈萨克斯坦打造成为吸引人才之地的宏伟目标，即吸引受过良好教育且经济条件优越的人士前来工作和经商。这需要我们以全新的视角看待移民政策问题。我们需要在这个领域建立秩序，并制定所有利益相关者都能理解的清晰“规则”。-他说。

政府总理指示劳动部、经济部、内政部、外交部、战略规划与改革署，以及其他相关国家机构制定一系列措施，以吸引哈萨克斯坦急需的专业人才。

此外，要求文化和信息部、外交部及其他国家机关就此开展积极的宣传活动。

为维护移民领域的秩序，政府正在采取一系列措施。具体而言，现代数字化解决方案正利用人工智能技术进行实施，这些技术既用于提供服务，也用于检测违规行为。

永久居留许可的申请条件已收紧。新规引入了守法行为原则，规定存在行政违法行为（包括屡次违反交通规则和刑事犯罪）将构成拒绝发放永久居留许可的理由。同时，对申请人的经济稳定性和社会融入程度的要求也已提高。据内务部称，今年我国已查封了5条外国人非法入境的渠道。

此外，为应对通过简化程序申请入籍时可能获得的双重国籍风险，内务部正与相关机构共同测试包括评分、测试和区域分配等在内的额外监管机制。尤其关注的是规范数字就业平台活动的必要性。

总理指出，各级政府应与阿塔梅肯企业家协会定期开展工作，向用人单位讲解如何按时提交引进外籍劳工的申请。总理还指示劳动部与相关国家机构采取措施，强制平台招聘机构遵守引进外籍劳工的相关规定。

别克帖诺夫强调，必须消除阻碍劳动力流动监管的经济壁垒，并指出，由于收费和罚款之间存在不平衡，雇主罚款比合法登记工人更有利可图。

此外，政府正在进一步完善规范私营职业介绍机构活动的措施，包括建立统一国家登记册和引入市场准入标准。同时，政府也在建立公民出国旅行监控系统，这将有助于提高防控措施的有效性。

大规模登记人口（即使他们实际上并不居住在公寓内）的问题已被提出。在阿斯塔纳，已对登记率做出限制——除家庭成员外，每15平方米只允许1人登记。内务部已被建议在各地区推广类似措施。此外，还提议赋予授权机构拒绝第三方虚假登记的权力。每年约有8000名房产所有者因虚假登记公民而被拘留。

内务部已与司法部和人工智能部共同受命，研究建立数字壁垒，以限制提供“影子”服务的房东权利的提案。

【编译：小穆】