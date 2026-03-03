20:11, 03 三月 2026 | GMT +5
哈萨克斯坦对外汇款额环比下降逾三成
（哈萨克国际通讯社讯）2026年1月，哈萨克斯坦国际汇款市场明显降温。根据哈萨克斯坦央行——国家银行公布的数据，当月从境内汇往海外的资金总额为390亿坚戈，较2025年12月高点下降36.6%；交易笔数也减少30.5%，降至11.42万笔。
数据显示，97.5%的交易笔数和97.2%的汇款金额通过跨境汇款系统完成，实际汇出总额为379亿坚戈。
从流向看，俄罗斯仍是主要目的地：
-
俄罗斯：167亿坚戈，占44.2%；
-
土耳其：近60亿坚戈，占15.8%；
-
乌兹别克斯坦：55亿坚戈，占14.6%；
-
格鲁吉亚：26亿坚戈，占7.0%；
-
中国：19亿坚戈，占5.1%。
在汇款币种方面，哈萨克斯坦居民主要使用本币坚戈（占56.5%）和美元（占31.4%）。在支付渠道方面，“金冠”系统（Zolotaya Korona/Golden Crown）仍是最常用平台，占全部对外支付的80.1%。
1月份境外流入资金同样出现下滑。当月汇入哈萨克斯坦的资金总额为154亿坚戈，较2025年12月减少约四分之一。
主要来源国包括：
-
俄罗斯：32亿坚戈，占21.1%；
-
美国：26亿坚戈，占17.0%；
-
土耳其：20亿坚戈，占12.7%；
-
乌兹别克斯坦：17亿坚戈，占10.9%。
与对外汇款不同，在接收境外资金时，居民更倾向于使用美元结算，美元占入境汇款总额的60.6%以上。
【编译：达娜】