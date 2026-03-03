中文
    20:11, 03 三月 2026 | GMT +5

    哈萨克斯坦对外汇款额环比下降逾三成

    哈萨克国际通讯社讯）2026年1月，哈萨克斯坦国际汇款市场明显降温。根据哈萨克斯坦央行——国家银行公布的数据，当月从境内汇往海外的资金总额为390亿坚戈，较2025年12月高点下降36.6%；交易笔数也减少30.5%，降至11.42万笔。

    банк картасы, банкомат
    Фото: freepik.com

    数据显示，97.5%的交易笔数和97.2%的汇款金额通过跨境汇款系统完成，实际汇出总额为379亿坚戈。

    从流向看，俄罗斯仍是主要目的地：

    • 俄罗斯：167亿坚戈，占44.2%；

    • 土耳其：近60亿坚戈，占15.8%；

    • 乌兹别克斯坦：55亿坚戈，占14.6%；

    • 格鲁吉亚：26亿坚戈，占7.0%；

    • 中国：19亿坚戈，占5.1%。

    在汇款币种方面，哈萨克斯坦居民主要使用本币坚戈（占56.5%）和美元（占31.4%）。在支付渠道方面，“金冠”系统（Zolotaya Korona/Golden Crown）仍是最常用平台，占全部对外支付的80.1%。

    1月份境外流入资金同样出现下滑。当月汇入哈萨克斯坦的资金总额为154亿坚戈，较2025年12月减少约四分之一。

    主要来源国包括：

    • 俄罗斯：32亿坚戈，占21.1%；

    • 美国：26亿坚戈，占17.0%；

    • 土耳其：20亿坚戈，占12.7%；

    • 乌兹别克斯坦：17亿坚戈，占10.9%。

    与对外汇款不同，在接收境外资金时，居民更倾向于使用美元结算，美元占入境汇款总额的60.6%以上。

    【编译：达娜】

    标签:
    哈萨克斯坦 社会 央行 统计 经济
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
