哈萨克斯坦对外汇款额环比下降逾三成

数据显示，97.5%的交易笔数和97.2%的汇款金额通过跨境汇款系统完成，实际汇出总额为379亿坚戈。

从流向看，俄罗斯仍是主要目的地：

俄罗斯：167亿坚戈，占44.2%；

土耳其：近60亿坚戈，占15.8%；

乌兹别克斯坦：55亿坚戈，占14.6%；

格鲁吉亚：26亿坚戈，占7.0%；

中国：19亿坚戈，占5.1%。

在汇款币种方面，哈萨克斯坦居民主要使用本币坚戈（占56.5%）和美元（占31.4%）。在支付渠道方面，“金冠”系统（Zolotaya Korona/Golden Crown）仍是最常用平台，占全部对外支付的80.1%。

1月份境外流入资金同样出现下滑。当月汇入哈萨克斯坦的资金总额为154亿坚戈，较2025年12月减少约四分之一。

主要来源国包括：

俄罗斯：32亿坚戈，占21.1%；

美国：26亿坚戈，占17.0%；

土耳其：20亿坚戈，占12.7%；

乌兹别克斯坦：17亿坚戈，占10.9%。

与对外汇款不同，在接收境外资金时，居民更倾向于使用美元结算，美元占入境汇款总额的60.6%以上。

【编译：达娜】