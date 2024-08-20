哈马斯宣称对以色列特拉维夫爆炸事件负责

报道称，一名男子18日晚在特拉维夫南部一地行走时，其背包中携带的炸弹发生爆炸，造成该男子立即死亡，另有一名路人受伤。路透社援引以政府发言人戴维·门瑟发言称，其背包中的爆炸物“在他设法到达人口更为密集的地区前”发生了爆炸。

据美联社消息，哈马斯表示，他们将会继续袭击，“只要以色列继续屠杀、迫使平民流离失所、执行暗杀政策”。

英国广播公司称，爆炸发生前约一小时，美国国务卿布林肯抵达特拉维夫，争取促成加沙地带停火与人质释放协议。

19日，布林肯在特拉维夫与以总理内塔尼亚胡举行会谈。据《以色列时报》报道，布林肯当日在记者会上表示，内塔尼亚胡向其确认，接受美国提出的加沙地带最新停火协议提案。布林肯称，现在哈马斯有义务接受该提案。

哈马斯高级官员乌萨马·哈姆丹向路透社表示，哈马斯已向调解人确认，“我们不需要新的加沙停火谈判，我们需要在执行机制上达成一致。”

新一轮加沙停火谈判16日在卡塔尔首都多哈结束，美国向哈马斯和以色列提出了一项以过去数周双方达成的协议为基础的过渡性提案。

据以色列总理办公室网站消息，内塔尼亚胡19日表示，当日与布林肯举行了良好而重要的会谈。他感谢美国表现出的对以色列重大安全利益的理解。

据以色列《耶路撒冷邮报》报道，布林肯当日还与以国防部长加兰特会面。报道称，加兰特强调了以色列对哈马斯持续施加军事压力的重要性，并称美国必须对哈马斯施加外交压力，使其接受人质协议。

据巴勒斯坦通讯社19日消息，在过去24小时，以军对加沙地带发动3次袭击，造成至少40人死亡、134人受伤。另据联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处(近东救济工程处)网站19日消息，自去年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，共有207名近东救济工程处成员在加沙地带遇难。报道称，必须追究相关人员的责任。

据《以色列时报》报道，以国防军证实于19日晚对黎巴嫩东北部的黎真主党武器库发动空袭。黎巴嫩国家通讯社称，袭击已造成9人受伤，包括6名黎巴嫩公民、2名叙利亚儿童和1名叙利亚妇女。