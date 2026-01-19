中文
    俄对哈乘用车出口快速增长 市场份额明显提升

    哈萨克国际通讯社讯）俄罗斯对哈萨克斯坦市场的乘用车出口呈现出积极增长态势。据斜体字网站报道，2025年前11个月，哈萨克斯坦自俄罗斯进口的汽车总额达到5940万美元，较去年同期增长1.5倍。

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    目前，中国仍是哈萨克斯坦乘用车市场的最大供应国，占据47%的市场份额，其次是日本（29%）和美国（9.7%）。尽管俄罗斯目前的市场份额仅为2.4%，但与2024年相比已实现显著提升。分析人士认为，这一增长主要得益于俄产汽车在价格上的竞争优势，以及其在哈经销商网络的持续完善。

    根据国家统计局的数据，2025年前11个月，俄罗斯已成为哈萨克斯坦最大的进口贸易伙伴。在哈萨克斯坦的进口总额中，俄罗斯所占比重达到29.6%，略高于中国的29.1%。

    在哈萨克斯坦自俄罗斯进口的商品结构中，占比最高的品类包括：

    • 乘用车，占比4.2%；
    • 药品，占比2.7%；
    • 汽车车身及零部件，占比2.4%；
    • 智能手机，占比2.3%。

    报道指出，过去四年间，哈萨克斯坦的对外贸易结构发生了明显变化，尤其是在进口领域，俄罗斯与中国的市场份额进一步接近，逐步形成更为激烈的竞争格局。

