欧盟拟对中国插电式混合动力汽车加征关税

（哈萨克国际通讯社讯）据德国《商报》（Handelsblatt）报道，欧盟正在研究对中国生产的插电式混合动力汽车（PHEV）征收额外关税，以应对中国车企对欧洲市场出口持续增长的趋势。

此前，欧盟已对中国制造的纯电动汽车实施更高关税。随着相关措施落地，中国汽车制造商开始加大插电式混合动力汽车对欧洲市场的出口力度。

根据现行政策，欧盟针对中国电动汽车征收的关税因企业获得政府补贴情况不同而有所差异。其中，上海生产的特斯拉汽车适用17.8%的关税；比亚迪和吉利汽车的税率为27%至29%；中国国有汽车制造商上汽集团（SAIC）相关车型的综合税率则高达45%。

数据显示，中国插电式混合动力汽车在欧洲市场销量增长迅速。德国弗劳恩霍夫研究所统计显示，2024年欧洲市场销售的中国制造PHEV约为2.5万辆，而到2025年这一数字已增至16万辆。

目前，比亚迪Seal U已成为欧洲市场最受欢迎的插电式混合动力车型之一，销量超过部分传统市场领先车型。

随着中国汽车品牌市场份额持续扩大，欧洲汽车制造商的担忧不断加剧。报道称，欧盟委员会正在推进对中国PHEV加征关税的相关工作。新关税方案预计将在欧盟成员国投票表决后，于未来数月内正式确定。

面对欧洲贸易壁垒升级，中国汽车企业正加快本地化布局。比亚迪位于匈牙利的工厂建设已进入最后阶段；奇瑞汽车和上汽集团则在西班牙推进汽车组装项目。此外，部分中国企业还在评估收购停产欧洲汽车工厂的可能性。

与此同时，哈萨克斯坦新能源汽车市场保持快速增长势头。哈萨克斯坦汽车联盟数据显示，2026年前两个月，全国授权经销商共销售新能源汽车708辆，同比增长4.2倍。