克孜勒奥尔达州深化对华合作 多领域项目加速推进

4月27日至29日，代表团先后在北京市、大连市和长春市开展高层会晤，并围绕一系列战略投资项目进行了深入对接。

在农业与水资源领域，代表团同大连市副市长赵东举行会谈，重点讨论农业发展、节水技术及灌溉基础设施现代化等议题。双方还与大连雨林灌溉设备有限公司就引进现代灌溉技术展开具体磋商。相关项目一旦落地，将有助于提升水资源利用效率，推动农业现代化并提高产量。中方代表对项目在当地的发展前景表示看好。

在长春市，代表团与吉林省相关负责人就机械制造及铁路工业合作进行了交流。根据计划，“Maral-Nur”有限责任公司将与中方伙伴共同推进瓦车制造厂建设项目。该项目有望开辟新的生产线，带动技术转移并提升出口能力。

在北京市，代表团与天加（TICA）公司就通风与空调设备生产项目进行了洽谈，项目一期计划于2026年启动。

此外，代表团还与宏大公司就江阿库尔干县铅锌矿选矿厂建设项目交换意见。该项目总投资约1.2亿美元，计划于2027年至2028年实施。

在产业发展方面，代表团同大连信达变压器有限公司就变压器生产及工业园建设进行了对接。按规划，园区内将引入多家工业企业入驻。

与此同时，代表团还与云冠供应链管理有限公司探讨了工业大麻种植及深加工制药项目，旨在推动当地农业多元化与创新发展。

访问期间，克孜勒奥尔达州代表团与多家中国企业签署了合作备忘录。随着相关项目分阶段推进，预计将为当地吸引投资、扩大就业并促进经济结构多元化提供有力支撑。

随着对华合作的不断深化，克孜勒奥尔达州的产业潜力有望进一步释放，投资活跃度持续提升，推动区域经济向更高质量发展迈进。