托卡耶夫向埃尔多安授予“霍贾·艾哈迈德·亚萨维”勋章

（哈萨克国际通讯社讯）哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫14日向土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安授予以突厥世界精神导师霍贾·艾哈迈德·亚萨维命名的“霍贾·艾哈迈德·亚萨维”勋章。埃尔多安也成为这一勋章设立后的首位获得者。

托卡耶夫在讲话中高度评价埃尔多安，称其是“带领本国人民不断前进、具有世界影响力的政治家和领导人”。他说，在埃尔多安推动下，土耳其通过一系列有效改革走上稳定发展道路，成长为具有影响力的强国。托卡耶夫还特别提到埃尔多安提出的“世界大于五”理念，认为这是对国际关系体系不平等现象发出的勇敢呼声。

“毫不夸张地说，您是整个突厥世界公认的重要领导人。您始终致力于加强兄弟国家之间的精神与政治团结。在您直接支持下，突厥国家组织已在短时间内成长为具有影响力的国际组织。”托卡耶夫说。

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托卡耶夫表示，哈萨克与土耳其“同根同源、信仰相通、文化相近”，两国人民之间的兄弟情谊如今已发展为战略伙伴关系。他指出，伟大的草原是突厥民族的祖居地，而突厥斯坦则是突厥文明的重要精神中心，因此哈方决定在突厥斯坦举行即将召开的突厥国家组织非正式峰会。

谈及霍贾·艾哈迈德·亚萨维时，托卡耶夫表示，亚萨维成功将突厥精神与伊斯兰文明融合在一起，其思想不仅影响了大草原，也深刻影响了安纳托利亚地区。托卡耶夫指出，许多突厥世界的重要思想家都被视为亚萨维思想的继承者，其中包括土耳其著名诗人尤努斯·埃姆雷以及阿拜·库南巴耶夫。

“这是一项地位崇高、意义重大的国家奖项。我们在设计勋章时特别采用浅绿色，因为这一颜色在伊斯兰文化中具有特殊意义，而银色则象征纯洁。”托卡耶夫说。

托卡耶夫表示，授予埃尔多安这一勋章具有特殊象征意义。

“请将这一崇高荣誉视为对您在突厥世界领导作用的高度认可，同时也是哈萨克斯坦人民对您以及土耳其人民真诚敬意与感谢的体现。”他说。

埃尔多安则表示，很高兴成为这一特殊勋章的首位获得者。

“我将这一勋章视为您对土耳其共和国及土耳其人民深厚敬意的象征。感谢您以富有远见的政策不断加强我们两国之间的兄弟情谊。愿我们的兄弟关系与友谊长存。”埃尔多安说。

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【编译：达娜】