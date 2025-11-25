托卡耶夫总统向土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫授予“金鹰”勋章

托卡耶夫总统在授勋辞中高度评价别尔德穆哈梅多夫总统作为新一代杰出政治家，在坚定延续土库曼民族领袖库尔班古力·别尔德穆哈梅多夫战略远见的同时，带领土库曼斯坦在国家建设、社会经济和国际地位上取得显著成就。

“在您的稳健领导下，土库曼斯坦经济实现跨越式发展，工业与交通基础设施加速现代化，能源实力和技术转型取得长足进步。一系列重大社会项目有序推进，科学教育焕发活力，人民生活水平持续提升。这些成就令人钦佩，值得最高赞誉。”托卡耶夫总统说。

Фото: Ақорда

他特别肯定土库曼斯坦在国际舞台上为维护和平与稳定所作努力，称其已成为“外交与和平的家园”。2025年被土库曼斯坦倡议并经联合国大会通过定为“国际和平与信任年”，正是土方负责任、积极主动国际立场的生动体现。

托卡耶夫总统强调，别尔德穆哈梅多夫总统为巩固两国兄弟友谊、相互理解与战略伙伴关系作出了卓越贡献。

“哈萨克斯坦与土库曼斯坦关系的未来光明而广阔。今天会谈成果就是最好证明。达成的一系列协议必将为两国多领域合作注入强劲动力，开创哈土关系史上崭新篇章。”托卡耶夫总统说。

Фото: Акорда

别尔德穆哈梅多夫总统对获颁哈萨克斯坦最高勋章表示衷心感谢。

“我将此勋章视为对全体土库曼人民的崇高敬意，也是两国延续数世纪的深厚友谊与睦邻情谊的象征。我们在国际舞台上建立了紧密而富有成效的合作，在地区和全球重大议题上始终展现高度共识、团结与相互支持。”别尔德穆哈梅多夫总统说。

哈通社此前报道，两国元首已举行小范围及扩大会谈，并达成一系列重要共识。

【编译：木合塔尔·木拉提】