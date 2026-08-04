哈萨克斯坦农业生产稳步增长 多数基本食品自给率超80%

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦政府会议4日听取农业部关于保障国内食品供应和提升农产品竞争力的工作汇报。会议指出，当前哈萨克斯坦大部分基本食品自给率已超过80%，农业生产和食品工业保持增长，农产品出口持续扩大。

农业部副部长阿扎特·苏丹诺夫表示，目前哈萨克斯坦已能够充分满足多数基础食品的国内需求，葵花籽油、面粉、大米、土豆、洋葱、胡萝卜、通心粉、牛肉和羊肉等产品自给率均超过100%。同时，政府正通过扩大本土生产和进口替代，提高禽肉、水产品、食糖、奶酪及凝乳制品、香肠制品和苹果等产品的自给水平。

为夯实乳业发展基础，政府持续实施奶牛养殖场优惠贷款计划。目前，全国已为95座商品奶牛场提供融资支持，总设计年产能超过50万吨，其中71座已投入运营。到今年年底，计划再建成19座奶牛场，新增年产能约10万吨。

食品工业继续保持良好发展势头。数据显示，2025年哈萨克斯坦食品工业产值达到4万亿坚戈，同比增长8.4%；2026年上半年，食品工业产值同比增长14.7%。

农业领域投资也保持快速增长。2025年，哈萨克斯坦农工综合体固定资产投资达1.6万亿坚戈，同比增长46%；2026年上半年投资额达到9260亿坚戈，同比增长55%。

在出口方面，随着农产品加工能力不断提升，哈萨克斯坦农业出口持续扩大。2025年，农工综合体产品出口额同比增长37%，达到70亿美元，其中加工产品占比超过一半。2024/2025销售年度，粮食及折粮面粉出口量创下1530万吨的历史新高。

苏丹诺夫表示，在出口促进政策推动下，哈萨克斯坦农产品已进入摩洛哥、阿尔及利亚、阿联酋、越南及部分欧洲国家市场，并恢复对阿塞拜疆、格鲁吉亚和土耳其的出口。2025年，葵花籽油出口同比增长41%，精炼食用油出口增长2.1倍。