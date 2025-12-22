哈萨克斯坦多卷本学术版《哈萨克斯坦历史》专设“哈萨克汗国”独立卷

这对国内历史学界而言是一件重大事件。因为哈萨克汗国历史首次在多卷本学术著作中以独立卷的形式进行全面、系统性的科学研究。此前，哈萨克汗国历史仅在不同时期、个别章节或专题概述框架内得到研究。

民族国家性的科学基础

叶尔兰·卡林在帖文中指出，哈萨克汗国是我们民族历史上最核心、最关键的阶段。“哈萨克汗国历史首次在多卷本历史汇集中作为独立卷和完整的基础性著作进行审视。哈萨克汗国在国内历史学中的意义重大。这是我们民族历史的最主要阶段。第四卷全面涵盖了哈萨克斯坦国家性几个世纪的形成、发展与繁荣时期，”他表示。

据国务顾问介绍，作者们依托考古和档案资料，在概念层面提出了关于哈萨克汗国内部结构、管理体系、法律传统以及外交关系的全新科学观点。这本身在国内史学中构成前所未有的质的飞跃。

Фото: Ақорда

时间框架扩展，历史人物系统化

该卷的另一重要创新在于扩展了哈萨克汗国的历史时间范围。“国内学术界首次扩展了哈萨克汗国的历史时间框架。首次系统明确了所有哈萨克汗的统治时期，”叶尔兰·卡林表示。

同时，广泛揭示了苏丹、毕伊、巴图尔在维护国内稳定、组织防御、发展外交关系以及形成法律规范方面的作用。这清晰表明，哈萨克汗国不仅仅是军事政治结构，更是完整的文明体系。

世界档案中的哈萨克历史

在第四卷编撰过程中，首次引入科学流通的独特书面资料和文物，进一步提升了著作的价值。除了俄罗斯、中国、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦之外，还利用了匈牙利、意大利、英国、法国、印度、日本、瑞士、瑞典等国档案馆的材料。这证明哈萨克汗国历史可以通过国际来源得到证实。

总体而言，该卷纳入了187份新发现的珍稀文件，其中180份来自外国档案。这些资料为将哈萨克汗国历史置于全球历史语境中审视开辟了道路。

Фото: Ақорда

科学学派与责任

第四卷作者集体由知名院士梅鲁尔特·阿布塞伊托娃领导，协调工作由院士齐亚别克·卡贝迪诺夫负责。审稿人包括历史学博士叶尔金·阿比尔、历史学副博士库尔加济拉·巴尔塔巴耶娃，以及“哈萨克历史学会”理事会主席拉迪克·铁米尔加利耶夫。他们的专业评审以及编辑委员会成员的合理建议，进一步确立了该卷的科学水准。

编辑委员会一致通过第四卷，表明这部著作获得了科学界的高度评价。同时，会议还讨论了第五卷手稿，为多卷本的下一个阶段铺平道路。

敬仰历史，指引未来

叶尔兰·卡林此前帖文中反复强调的主要观点是：必须从科学真相而非意识形态角度审视历史。“哈萨克汗国”第四卷正是这一原则的具体成果。这部著作不仅是缅怀过去，更是巩固民族意识、指引未来的科学基础。

以如此高水平系统整理哈萨克汗国历史，是独立哈萨克斯坦彰显历史记忆和科学主权的重要一步。

【编译：木合塔尔·木拉提】