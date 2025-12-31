哈萨克斯坦多措并举 加快摆脱食品进口依赖

2025年，哈萨克斯坦粮食丰收，总产量超过2710万吨。油料作物产量首次达到480万吨，马铃薯产量290万吨，比上年增加30万吨。谷物、豆类、油料和蔬菜生产已完全满足国内需求，并形成出口潜力。

前11个月，奶酪和酸奶生产增长8.7%至4.85万吨，糖增长18%至14.22万吨，禽肉增长3.3%至33.71万吨，香肠制品增长6.9%至7.17万吨，鱼制品增长9.5%至6.52万吨。

为彻底摆脱进口依赖，正在实施多项重点项目：

禽业领域，至2028年完成8个大型项目，总投资1679亿坚戈，年产能24.1万吨禽肉。

糖业领域，2026年在江布尔州启动中凯国源（安徽）糖厂建设，日处理原料8000吨；阿拉木图州与“Qazaq Arab Sugar”投资者合作建设同等产能工厂首期项目。

乳制品和肉制品加工领域，2026年实施10个乳制品项目（投资351亿坚戈）和14个肉制品项目（投资328亿坚戈）。

原料基地建设，融资建设95个商品乳牛场，年总产能54万吨乳品，其中53个已投产。

为支持本土生产，国内贸易主体须为本土食品及非食品商品提供至少30%货架空间，该要求已扩展至约76万家经营主体。

农工综合体产品出口持续增长。植物种植业出口额达23亿美元，增长41.2%；畜牧业出口增长25.7%，达2.226亿美元。主要市场包括中亚、中国、俄罗斯、中东和欧洲。

为进一步扩大出口，正在完善对外贸易物流基础设施，扩大出口支持工具，并通过欧亚经济联盟自由贸易协定为产品推广创造条件。自年初起，向农工产品出口商提供约1190亿坚戈支持。

此外，国内市场社会重要食品价格已实现稳定。最近六周平均价格指数保持零水平，主要通过设定价格上限、禁止活畜出口以及牛肉出口配额等措施实现。

这些举措为哈萨克斯坦提升食品安全、保障国内市场供应并增强出口竞争力奠定坚实基础。

