托卡耶夫签署系列总统令 任命多名部长

根据总统令，马迪·塔基耶夫被任命为哈萨克斯坦共和国财政部长。

努尔兰·萨乌兰巴耶夫被任命为哈萨克斯坦共和国交通部长。

叶尔兰·萨尔谢姆巴耶夫被任命为哈萨克斯坦共和国司法部长。

穆拉特·穆哈诺夫被任命为哈萨克斯坦共和国紧急情况部长。

叶尔兰·阿克肯热诺夫被任命为哈萨克斯坦共和国能源部长。

叶尔赛因·纳哈斯帕耶夫被任命为哈萨克斯坦共和国工业和建设部长。

朱勒德兹·苏莱曼诺娃被任命为哈萨克斯坦共和国教育部长。

阿尔曼·沙卡利耶夫被任命为哈萨克斯坦共和国贸易和一体化部长。

努尔詹·努尔吉托夫被任命为哈萨克斯坦共和国水资源和灌溉部长。

阿赫马拉尔·阿勒纳扎尔沃娃被任命为哈萨克斯坦共和国卫生部长。

阿勒别克·库安特洛夫被任命为哈萨克斯坦共和国生态和自然资源部长，同时免去其此前所任职务。

阿依达尔别克·萨帕若夫被任命为哈萨克斯坦共和国农业部长。

阿斯哈尔别克·叶尔塔耶夫被任命为哈萨克斯坦共和国劳动和社会保障部长。

叶尔博勒·穆尔扎波森诺夫被任命为哈萨克斯坦共和国旅游和体育部长。

萨亚萨特·努尔别克被任命为哈萨克斯坦共和国科学和高等教育部长。

阿尔曼·克尔克巴耶夫被任命为哈萨克斯坦共和国文化和信息部长，同时免去其此前所任职务。