多米尼加俱乐部屋顶坍塌事故死亡人数升至79人

据美国有线电视新闻网报道，多米尼加官员称，事故发生在凌晨1时左右，当时该国歌手佩雷斯及其乐队正在演出。多米尼加紧急行动中心负责人门德斯说，事发时俱乐部内至少有300人。航拍画面显示，涉事俱乐部的屋顶整体坍塌。

门德斯说，救援人员仍在寻找佩雷斯。曾效力于美国职业棒球大联盟(MLB)的多特尔在被送往医院的途中死亡。据美联社报道，多米尼加总统夫人阿布拉杰告诉媒体，该国蒙特克里斯蒂省省长克鲁兹曾致电总统，称俱乐部屋顶坍塌，自己被困废墟之中。多米尼加官员称，克鲁兹在医院重伤不治。

多米尼加总统阿比纳德尔宣布，8日起，全国为遇难者哀悼3天。总统夫妇事发后抵达现场，并对寻找亲友的人员表示慰问。

据英国广播公司报道，涉事俱乐部星期一晚上都会举办音乐会，在当地颇受欢迎，顾客中不乏各界知名人士。该起事故的原因尚不清楚，约400名救援人员仍在搜寻幸存者。