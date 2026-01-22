哈萨克斯坦引入多项新研究成果，加强中风和病毒性肝炎早期筛查

据卫生部介绍，本轮筛查体系现代化改革重点引入了具有循证医学依据的检查项目，包括低密度脂蛋白胆固醇、甘油三酯以及糖化血红蛋白等指标。同时，卫生部门取消了部分缺乏必要性的专科会诊，在检查结果未发现异常的情况下，允许由护理人员在基层层面完成筛查流程，以提高整体效率。

改革还扩大了筛查人群覆盖范围，将参与筛查的最高年龄上限提高至76岁。此外，在强制性社会医疗保险框架下，针对50岁及以上男性人群新增了颈动脉及头臂干血管超声筛查，检查频率为每两年一次。

卫生部指出，自2025年9月起，所有肿瘤筛查相关服务已全面纳入国家保障的免费医疗服务范围，进一步提升了民众获得早期肿瘤诊断的可及性。

与此同时，国家筛查项目的范围也得到进一步拓展，新增内容包括：

早期脑血液循环障碍筛查；

慢性病毒性肝炎B型和C型的早期检测。

官方表示，相关措施旨在通过早发现、早干预，降低严重并发症和疾病负担。按照规划，哈萨克斯坦将在2026年对康复医学和姑息治疗体系进行全面更新，以进一步完善医疗服务的连续性和质量。

【编译：达娜】