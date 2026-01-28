13:49, 28 一月 2026 | GMT +5
哈萨克斯坦加强多元化石油出口渠道建设
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦能源部长叶尔兰·阿克肯杰诺夫就国内石油出口减少原因进行了说明，并表示正加大力度拓展石油出口的多元化渠道。
他在马吉利斯（议会下院）举行的新闻发布会上回答记者提问时指出：
“事故会对石油出口造成影响，这是可以理解的。目前约80%的石油通过里海管道出口。近期发生的事故造成负面影响，我们不得不减少约360万吨的石油运输量。”
阿克肯杰诺夫强调，除了里海管道外，“阿特劳—萨马拉”管道也将确保约880万吨石油的运输量。同时，哈中石油管道也将继续承担出口任务。
“我们正在积极开展石油出口多渠道建设的相关工作，”部长表示。
此前，1月18日，田吉兹油田发生火灾事故，450余名工作人员被疏散。1月26日，有关方面宣布田吉兹油田石油生产已恢复。
此外，能源部还确认，由于相关情况，去年12月通过哈萨克斯坦里海管道联盟（CPC）终端的石油发运量曾一度下降，但在之后恢复了原油装运作业。
哈萨克斯坦正在积极调整出口策略，以应对突发事件影响，同时保障国内石油出口的稳定与多样化发展。
【编译：木合塔尔·木拉提】