哈萨克斯坦加强多元化石油出口渠道建设

他在马吉利斯（议会下院）举行的新闻发布会上回答记者提问时指出：

“事故会对石油出口造成影响，这是可以理解的。目前约80%的石油通过里海管道出口。近期发生的事故造成负面影响，我们不得不减少约360万吨的石油运输量。”

阿克肯杰诺夫强调，除了里海管道外，“阿特劳—萨马拉”管道也将确保约880万吨石油的运输量。同时，哈中石油管道也将继续承担出口任务。

“我们正在积极开展石油出口多渠道建设的相关工作，”部长表示。

此前，1月18日，田吉兹油田发生火灾事故，450余名工作人员被疏散。1月26日，有关方面宣布田吉兹油田石油生产已恢复。

此外，能源部还确认，由于相关情况，去年12月通过哈萨克斯坦里海管道联盟（CPC）终端的石油发运量曾一度下降，但在之后恢复了原油装运作业。

哈萨克斯坦正在积极调整出口策略，以应对突发事件影响，同时保障国内石油出口的稳定与多样化发展。

【编译：木合塔尔·木拉提】