17:11, 19 9月 2025 | GMT +5
多萨耶夫出任总统办公厅副主任
（哈萨克国际通讯社讯）据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统19日签署总统令，任命叶尔波拉特•多萨耶夫为总统办公厅副主任。
叶尔波拉特•阿斯哈尔别克吾勒•多萨耶夫于1970年5月21日在阿拉木图出生，毕业于阿拉木图能源学院以及莫斯科科技大学。
1997-1998年 任图兰世界银行董事会副主席、ATF银行董事会主席；
1998-2000年 任政府总理顾问、哈萨克斯坦共和国能源、工业和贸易部副部长；
2000-2001年 任财政部副部长、哈萨克斯坦发展银行董事会主席；
2001-2003年 任哈萨克斯坦自然垄断、保护竞争和中小企业支持署署长；
2003-2004年 任国家财政部部长；
2004-2006年 任卫生部部长；
2006-2012年 任哈萨克投资银行董事会主席；
2012-2013年 任经济发展和贸易部长；
2013-2014年 任经济和预算规划部部长；
2014-2016年 任国家经济部部长；
2016-2017年 任“巴依杰列克”国有控股公司执行总裁；
2017-2019年 任政府副总理；
2019-2022年 任央行行长；
2022-2025年 任阿拉木图市长。
【编译：小穆】