多渠道投入133亿坚戈 哈萨克斯坦夯实冬奥备战基础

据旅游和体育部新闻处消息，在整个备战过程中，国家队获得了全方位的综合保障，哈萨克斯坦运动员已按计划完成所有关键的奥运资格赛。

本届冬奥备战周期将随着今年2月6日至22日在意大利米兰和科尔蒂纳丹佩佐举行的第25届冬季奥林匹克运动会正式画上句号。

目前，哈萨克斯坦共有13个冬季奥运竞技项目保持稳定发展势头，包括速度滑冰、短道速滑、花样滑冰、冬季两项、冰壶、越野滑雪、高山滑雪、自由式滑雪、单板滑雪、北欧两项、冰球、滑雪登山以及跳台滑雪。

为确保备战质量，各国家队在海外集训和国际赛事方面保持高强度参与。统计数据显示，冬季项目国家队累计组织612次训练和教学营，并参加了434项国际赛事。

为落实国家元首相关指示、进一步提升训练水平，哈方聘请了来自荷兰、波兰、德国、罗马尼亚、俄罗斯、白俄罗斯、保加利亚和斯洛文尼亚等国家的13名外籍高水平教练和技术顾问。

在整个四年奥运周期内，哈萨克斯坦通过中央和地方财政预算、预算外资金以及赞助商投入，累计投入经费133亿坚戈。相关资金主要用于采购专业体育器材和装备，支付运动员、教练员及外籍专家薪酬，提供医疗和药理保障，组织参加国际赛事及奥运资格赛，并开展科学训练支持和各类集训活动。

旅游和体育部强调，冬季项目国家队的备战工作始终严格遵循国家元首关于体育领域现代化转型和提升竞技成绩的相关指示。

该部门表示，未来将继续采取系统性举措，推动冬季运动项目持续发展，不断夯实国家体育后备人才基础。

【编译：阿遥】