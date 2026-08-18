默多克大学有望在塞梅设立分校

据科学与高等教育部新闻处消息，双方围绕进一步深化沙卡里姆大学与默多克大学战略伙伴关系，以及在塞梅市设立默多克大学分校的前景进行了讨论。

会谈期间，沙卡里姆大学与默多克大学签署了相互谅解备忘录。

根据备忘录，双方将进一步推动学术和科研领域合作，具体包括实施联合教育和科研项目、扩大教师和学生学术交流与人员互访、开发联合教育项目，以及开展专家和科研人员交流等。

会谈的主要议题之一，是探讨在沙卡里姆大学基础上设立默多克大学分校的可能性。

与会各方就分校的建设及运营模式、专业人才培养方向，以及落实这一倡议涉及的学术、组织和基础设施等问题交换了意见。

与此同时，各方还重点关注阿拜州社会经济发展中的重要领域，包括培养高素质专业人才、提升科研能力，以及将国际先进经验引入教育教学过程等。

双方认为，设立默多克大学分校是一项具有发展前景的务实举措。该项目将进一步加强哈萨克斯坦与澳大利亚在高等教育和科学领域的合作，推动先进教育理念和科研经验交流，促进人力资本发展，并为阿拜州拓展国际化教育资源提供更多机会。

据此前报道，近日，萨亚萨特·努尔别克在首尔同韩国副总理兼科学和信息通信技术部部长裴庆勋举行会谈，双方特别关注了韩国科学技术院在哈萨克斯坦开设分校的问题。