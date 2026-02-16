哈萨克斯坦多地发布天气预警

首都及大城市天气情况

阿拉木图市夜间和清晨可能出现浓雾和道路结冰。

阿斯塔纳市白天将有雨夹雪，伴随地面风吹雪和道路结冰现象，南风及西南风增强，阵风可达每秒15—20米。

奇姆肯特市白天有降雨，西南风阵风或达每秒15—20米。

各州天气预警要点

阿拜州东部夜间和清晨有雾，东风及东南风增强，南部和中部地区阵风可达每秒15—20米。

阿克莫拉州西部和北部夜间降雪并伴随风吹雪和结冰，白天有雨夹雪，局地有雾，大风阵风15—20米/秒。

阿克托别州北部、东部和中部夜间降雪并有风吹雪及结冰，部分地区有雾，阵风可达15—18米/秒。

阿拉木图州北部、南部及山区将出现浓雾和结冰，西南风局地增强至15—20米/秒。

阿特劳州多地将有雾和道路结冰，风向由西北转东南，白天北部地区阵风达15—18米/秒。

东哈萨克斯坦州北部夜间和清晨有雾，东南部阵风达15—20米/秒。

江布尔州西南部、东部及山区有结冰和浓雾，风力增强至15—20米/秒。

杰特苏州东部、南部及山区有雾，阿拉科尔湖周边阵风可达15—20米/秒，局地甚至达23—28米/秒。

西哈萨克斯坦州多地出现雨雪、风吹雪、结冰和浓雾，阵风15—20米/秒。

卡拉干达州西部和北部白天雨夹雪并伴随风吹雪和结冰，部分地区有雾，阵风可达15—18米/秒。

库斯塔奈州夜间降雪并有风吹雪，北部地区或出现大雪，白天多地有雨夹雪，大风达15—20米/秒。

克孜勒奥尔达州北部、东部及中部夜间和清晨有结冰及浓雾。

曼格斯套州北部夜间有雾和结冰，白天阵风达15—20米/秒。

巴甫洛达尔州西部白天有雨夹雪、风吹雪和结冰。

北哈萨克斯坦州西部夜间降雪并有暴风雪，白天以降雪为主，局地有雾，阵风达15—20米/秒。

突厥斯坦州山区夜间有降水（以降雨为主），白天多地降雨，山区可能出现强降雨，局地伴有雷电和浓雾，阵风达15—20米/秒。

乌勒套州西部、北部及中部白天有雨雪、风吹雪和结冰，部分地区有雾。

气象部门提醒，受雨雪和大风影响，部分地区可能出现道路湿滑、能见度下降及交通受阻等情况，建议居民和驾驶人员提前做好防范措施，关注最新气象信息。

【编译：达娜】