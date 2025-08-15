哈萨克斯坦多地开镰收割 预计8月底全面展开

截至8月上旬，全国已有包括阿克托别州、阿拉木图州、东哈州、江布尔州、西哈州、卡拉干达州、库斯塔奈州、克孜勒奥尔达州、突厥斯坦州，以及阿拜州、杰特苏州和奇姆肯特市在内的12个地区开镰作业。全国收割面积达2,360万公顷，其中1,600万公顷为谷物和豆类。

目前已收割110万公顷（占谷物播种面积的6.6%），收获粮食160万吨、油料作物1.74万吨、马铃薯36.35万吨、蔬菜130万吨及瓜类160万吨。农业领域已施入170万吨化肥，占年度计划的88%，剩余部分将于秋季施用。

今年收割工作将投入13.9万台拖拉机、3.1万台联合收割机、1.7万台割草机及13万台其他机械设备，机械准备率将从当前的93%提升至100%。政府还以每升254坚戈的优惠价格提供40.2万吨柴油燃料，比市场价低18%至20%。

目前全国粮库占用率为16%，已存粮2,200万吨。粮食公司正加快销售进度，并与泰国、波斯湾国家、阿富汗、阿塞拜疆和阿尔及利亚洽谈出口，以为新粮腾出仓储空间。水资源供应总体稳定，部分地区瓜类收割结束，用水需求下降。大规模收割预计将于8月下旬全面展开。

