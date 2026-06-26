2026世界杯：厄瓜多尔力克德国晋级16强 荷兰头名出线

（哈萨克国际通讯社讯）据国际足联（FIFA）消息，在美国新泽西州举行的2026年世界杯足球赛E组最后一轮比赛中，厄瓜多尔队以2比1逆转战胜德国队，成功晋级16强。

比赛开场仅2分钟，德国队便取得领先。前锋勒鲁瓦·萨内（Leroy Sané）攻入个人国家队生涯首粒进球，同时创造了德国队自1934年以来在世界杯赛场上的最快进球纪录。

第9分钟，厄瓜多尔队扳平比分。中场球员尼尔松·安古洛（Nilson Angulo）破门得分，将比分改写为1比1。

下半场开始后，主裁判曾判给德国队一粒点球，但经视频助理裁判（VAR）回看后，认定萨内此前对佩德罗·维特（Pedro Vite）犯规，因此取消了点球判罚。

第77分钟，厄瓜多尔队打入制胜球。凯文·罗德里格斯（Kevin Rodríguez）送出助攻，贡萨洛·普拉塔（Gonzalo Plata）劲射破门，将球送入球门上角，帮助球队以2比1锁定胜局。

尽管遭遇失利，德国队凭借净胜球优势力压科特迪瓦队，以6个积分继续位居小组第一。科特迪瓦队同样以6分结束小组赛征程。

在F组第三轮比赛中，荷兰队以3比1击败突尼斯队，以7分排名小组第一，成功晋级淘汰赛阶段。

比赛第3分钟，突尼斯球员埃利耶斯·斯希里（Ellyes Skhiri）不慎自摆乌龙；第7分钟，荷兰前锋布赖恩·布罗比（Brian Brobbey）再下一城，将比分扩大为2比0。

第54分钟，突尼斯队由哈泽姆·马斯图里（Hazem Mastouri）扳回一球。第62分钟，荷兰后卫扬·保罗·范赫克（Jan Paul van Hecke）破门得分，将比分锁定为3比1。

同组另一场比赛中，日本队与瑞典队1比1握手言和。最终，日本队位列小组第二晋级淘汰赛，瑞典队排名第三，无缘出线。

此前，瑞士队、加拿大队、巴西队和摩洛哥队已获得16强席位，南非队则历史上首次晋级世界杯淘汰赛阶段。此外，哥伦比亚队凭借两连胜成功挺进16强。

按照赛程，6月26日将展开G组、H组和I组第三轮比赛的争夺。