多国元首向托卡耶夫总统致纳乌鲁兹节贺电

俄罗斯总统普京在贺电中高度评价了两国协作的高水平。

—俄哈关系具有全方位战略伙伴关系与盟友关系的特征。我坚信，本着造福两国人民、维护欧亚空间安全与稳定的共同利益，双边联系在未来将持续、稳步发展，-他表示。

中国国家主席习近平向国家元首及全体哈萨克斯坦人民致以纳乌鲁兹节的祝贺，并祝愿托卡耶夫总统身体健康、工作顺利。

—去年我们进行了两次会晤，就发展双边关系及各领域合作达成重要共识，推动中哈永久全面战略伙伴关系迈入新的发展阶段。我愿同你一道努力，深化政治互信，加强多领域协作，进一步推进中哈命运共同体建设，-他说。

乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫指出，这一源远流长的古老节日不仅是深化两国联系的重要纽带，也是乌哈两国人民生活中的重要时刻。

—得益于高层对话的活跃开展和双方共同努力，建立在相互尊重与支持基础上的乌哈战略伙伴关系与盟友协作已提升至更高质量水平。我相信，未来我们将继续坚定沿着这一方向前行，-乌兹别克斯坦总统指出。

吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫祝愿兄弟般的哈萨克斯坦人民和平与繁荣。

—愿这一弘扬先进文化与优良传统的春之节日，进一步巩固两国人民的友谊，带来吉祥与丰收，-他在贺电中写道。

塔吉克斯坦总统拉赫蒙向国家元首及兄弟的哈萨克斯坦人民致以诚挚的节日祝福。

—这一古老节日所承载的崇高传统，将不断巩固塔哈两国之间的友好关系、战略伙伴关系与盟友协作，并为造福两国人民注入新的动力，-他表示。

土库曼斯坦总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫致以诚挚的节日问候。

—纳乌鲁兹节作为人类丰富文化遗产的重要组成部分，弘扬向善理念，进一步增强各国人民之间的友谊与团结。愿这一特殊节日为您和贵国人民带来幸福、喜悦与新的成就，-他指出。

此外，阿塞拜疆总统阿利耶夫、白俄罗斯总统卢卡申科、伊朗总统佩泽希齐扬、巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫以及突厥国家组织秘书长奥米拉利耶夫也向国家元首致以节日祝贺。

【编译：阿遥】