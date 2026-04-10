多国达成共识 加快提升飞行安全水平并完善航空法规体系

塔吉克斯坦交通部长阿济姆·伊布罗希姆在会上致欢迎辞。哈萨克斯坦代表团由交通部副部长塔勒哈特·拉斯塔耶夫率领出席。会议还汇集了来自多国的代表，包括俄罗斯联邦交通部副部长弗拉基米尔·波捷什金、亚美尼亚领土管理与基础设施部副部长阿尔缅·西蒙扬、乌兹别克斯坦民用航空署署长塔希尔·纳扎罗夫、白俄罗斯交通与通信部航空司司长伊戈尔·戈卢巴，以及国家间航空委员会（МАК）领导层等。

根据国家间航空委员会的报告，2025年各类航空作业和运输的飞行安全绝对指标明显改善，全年共发生31起航空事件，较2024年的46起显著下降。

交通部表示，初步评估显示，2025年约70%的航空事件与“人为因素”有关。同时，2021—2025年期间，参与国商业民航领域的飞行安全相对指标达到近年来最佳水平。

会议期间，哈萨克斯坦方面介绍了“运输事故与事件调查中心”股份公司的发展构想。该机构是中亚地区首个符合国际民航组织（ICAO）标准的专业机构。

在会议框架下，哈萨克斯坦还与俄罗斯、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦代表举行了双边会谈。

会议最终通过了一系列决议，旨在进一步深化各参与国之间的合作，提高飞行安全水平，并完善民用航空领域的规范性法律体系框架。

据介绍，国家间航空委员会成立于1991年，是根据《关于民用航空和空域使用的政府间协定》设立的常设执行机构，负责协调后苏联国家在民用航空领域的合作，并保障航空与空域使用理事会的运行及其决议的落实。

截至2026年4月，协定参与国包括阿塞拜疆、亚美尼亚、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦。

【编译：木合塔尔·木拉提】