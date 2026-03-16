多国总统致电祝贺哈萨克斯坦成功举行新宪法公投

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京指出，哈萨克斯坦的宪法改革将有助于进一步加强两国之间的同盟关系和全面战略伙伴关系。

- 全国公投结果充分证实，您旨在加强国家机构建设和确保国家可持续社会经济发展的各项举措得到了广泛支持。-俄总统在贺电中说。

乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫表示，他相信大规模的政治、社会经济现代化将有助于新哈萨克斯坦的可持续发展，并提升其在国际舞台上的声望。

- 从公民积极参与这项重要的政治运动，以及全民公投的结果来看，我们可以清楚地看到，兄弟国家的人民完全支持您正在进行的改革。-米尔济约耶夫说。

吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫祝贺哈萨克斯坦国家元首全民公投取得成功，并对双边关系的进一步快速发展表示信心。

- 这一历史性事件无疑将是贵国进一步发展和人民福祉提升的重要一步。在您的领导下，团结一致的哈萨克斯坦正迈向未来，并不断提升其国际声誉。-扎帕罗夫在贺电中写道。

阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫将新宪法的通过描述为哈萨克斯坦历史新阶段的开始。新宪法旨在实现政治体制现代化，并完善治理模式。他认为，这将积极促进哈萨克斯坦的蓬勃发展，并提升其在国际舞台上的作用。

白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科指出，宪法原则的实施为哈萨克斯坦的繁荣奠定了基础。

- 公投结果再次证明，公民对您推进国家现代化和加强国家建设的方向充满信心。这展现了社会团结一致，共同建设公正的哈萨克斯坦，并确保其可持续发展。-卢卡申科说。

塞尔维亚总统亚历山大·武契奇也向哈萨克斯坦总统致以亲切问候。

- 作为贵国真诚而永恒的朋友，我热烈欢迎您为实现宏伟目标和取得显著成果而迈出的每一步。这是一项艰巨的任务，需要您做出艰难的抉择，并坚持不懈地完成日常和长期任务。这也展现了经验丰富、智慧过人的领导人如何做出大胆的决策。-塞尔维亚总统写道。

亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬在贺电中表示，全民公投结果表明，哈萨克斯坦公民有责任维护国家的独立和主权，并建设一个繁荣的、法治的现代化社会。

此外，上海合作组织秘书长努尔兰·叶尔梅克巴耶夫、独联体秘书长谢尔盖·列别杰夫、突厥国家组织秘书长库巴尼奇别克·奥米拉利耶夫、集体安全条约组织秘书长塔拉特别克·马萨德科夫、经济合作组织秘书长阿萨德·马吉德·汗、欧亚经济最高委员会主席巴赫特詹·萨金塔耶夫以及其他国际组织领导人也向托卡耶夫总统发来了贺电。

【编译：小穆】