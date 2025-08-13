欧洲多国持续高温、野火蔓延 造成人员伤亡

西班牙国家气象局消息称，12日，该国部分地区气温达44摄氏度。本周，该国部分地区气温将逼近49摄氏度。

法国气象部门消息称，12日，该国多地气温超过42摄氏度，打破历史同期高温纪录。

气象专家分析称，全球变暖使地中海地区夏季变得更炎热、干燥，野火量激增，有时还会掀起“火旋风”。

据西班牙《国家报》12日报道，连日高温在西班牙全国多地引发森林火灾。在马德里自治区北部特雷斯-坎托斯镇，一名男子被严重烧伤不治身亡。在加泰罗尼亚地区，一名农场工人在采摘水果时，因高温相关原因死亡。

森林火灾11日晚分别导致西班牙中部卡斯蒂利亚-莱昂自治区和南部安达卢西亚自治区超过5000人暂时撤离。北部加利西亚地区3000公顷土地被烧毁，马德里至加利西亚之间的高铁线路中断。

据西班牙埃菲社等报道，仅在卡斯蒂利亚-莱昂自治区，西班牙政府投入超过1200名消防员，与数十个起火点“搏斗”。该国军方派出近1000名武装人员支持消防工作。西班牙内政部12日召集会议磋商火灾应对。

路透社等13日报道称，西班牙、意大利、法国、阿尔巴尼亚、黑山等国政府发布了各种类型的高温警告。

据报道，葡萄牙北部地区的山火已持续10天，1300多名消防员和16架飞机投入灭火工作。

过去一周，阿尔巴尼亚出现30多处起火点，并在强劲风力的推动下蔓延。在邻国黑山，郊外发生的野火导致该国首都波德戈里察被烟雾笼罩。

土耳其经历了该国55年来最热的7月，该国西北部恰纳卡莱省森林火灾致2000多人撤离，多处房屋和车辆被烧毁，数十人因吸入浓烟入院治疗。

在希腊南部地区，强风加剧野火蔓延，多个岛屿上的居民和游客被迫撤离。