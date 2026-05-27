多国领导人向托卡耶夫总统致信祝贺古尔邦节

乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫指出，古尔邦节将进一步加强两国人民之间的兄弟情谊，两国人民拥有共同的历史、语言、宗教和传统。

- 我相信，通过双方的共同努力，两国的战略伙伴关系和同盟关系将得到进一步加强。-米尔济约耶夫在贺电中说。

吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫将古尔邦节描述为精神净化、慈善和团结的象征。

- 我相信，该神圣的节日将加强我们两国人民之间根深蒂固的友谊、兄弟情谊和相互尊重。- 他说。

塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙强调了这一节日对于加强国家间友谊、有效合作和相互理解的重要性。

- 几个世纪以来，这个庄严的节日一直激励着我们的人民友善、慷慨、公正、乐于助人。-拉赫蒙在贺电中说。

土库曼斯坦总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫在贺电中表示，这个庆祝信仰和慈悲的神圣节日将整个穆斯林社群团结在一起。

- 我坚信，对共同精神价值的追求将继续加强我们两国人民之间的友谊与合作。- 土库曼斯坦总统贺电中写道。

古尔邦节之际，向哈萨克斯坦总统发来贺信贺函的国家和国际组织领导人还包括：阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫、阿联酋总统谢赫·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬、阿联酋副总统兼总理、迪拜酋长谢赫·穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆、科威特埃米尔谢赫·米沙尔·艾哈迈德·贾比尔·萨巴赫、科威特王储萨巴赫·哈立德·哈马德·萨巴赫、巴林国王哈马德·本·伊萨·阿勒哈利法、阿尔及利亚总统阿卜杜勒马吉德·特本、阿富汗总理穆罕默德·哈桑·阿洪德、伊斯兰合作组织秘书长侯赛因·易卜拉欣·塔哈、伊斯兰教科文组织总干事萨利姆·本·穆罕默德·马利克、突厥文化国际组织秘书长苏丹·拉耶夫以及其他许多人发来了贺电。