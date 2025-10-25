多国领导人向托卡耶夫总统致贺电 庆祝哈萨克斯坦共和国日

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京在贺电中指出，哈萨克斯坦在社会经济发展道路上稳步前进，并在国际舞台上持续提升影响力。他强调，俄哈关系处于高水平，两国在多领域保持着卓有成效的合作，在独联体、欧亚经济联盟、集体安全条约组织、上海合作组织等多边机制框架内积极开展互动。

中国国家主席习近平在贺电中表示，哈萨克斯坦社会和谐稳定，经济蓬勃发展，人民生活水平不断提高，国家在地区和国际事务中的地位日益巩固。中方愿继续扩大两国政治互信，加强发展战略对接，深化在“一带一路”倡议框架下的高质量合作。

美国总统唐纳德·特朗普在贺电中回顾了他与托卡耶夫总统在联合国大会期间的交流，强调美方高度重视与哈萨克斯坦在经贸和安全领域的密切合作，期待进一步深化双边扩大战略伙伴关系。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙在贺信中指出，托卡耶夫总统去年对法国的国事访问推动了两国战略伙伴关系的活跃发展，并为拓展多元化合作指明了方向。他强调，法国重视与哈萨克斯坦在安全与地区稳定问题上的信任性对话，两国共同致力于维护和平与尊重国际法，希望通过严格遵守《联合国宪章》推动多边合作取得更大成果。

英国国王查尔斯三世向托卡耶夫总统及哈萨克斯坦人民致以诚挚祝贺，表示期待继续巩固两国间的友好关系，促进互利合作。

乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫在贺电中指出，在托卡耶夫总统领导下，哈萨克斯坦在推动经济增长和改善民生方面开展了卓有成效的工作，国家影响力与国际声望不断提升。

吉尔吉斯斯坦总统萨迪尔·扎帕罗夫也在贺信中表示，哈萨克斯坦在经济与社会发展方面取得显著成绩，吉方愿进一步巩固两国的盟友关系与战略伙伴关系。

塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙表示，发展与哈萨克斯坦的盟友合作始终是塔吉克斯坦外交政策的重要方向。

土库曼斯坦总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫在贺电中指出，两国睦邻关系具有建设性和战略意义。土库曼斯坦人民委员会主席库尔班古力·别尔德穆哈梅多夫也致信表达诚挚祝贺。

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安在贺电中表示，兄弟般的哈萨克斯坦自独立以来在发展与进步道路上取得了令人瞩目的成就。

“我们对两国关系所体现的人文精神与相互信任感到满意。双方合作在双边层面及包括突厥国家组织在内的多边框架下均保持良好发展势头，”埃尔多安指出。

阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫在贺信中强调，哈萨克斯坦在经济增长、社会福祉提升及国际地位巩固方面取得的重大成果，是托卡耶夫总统推行全面改革的直接结果。

此外，托卡耶夫总统还收到了来自以下国家元首与国际组织领导人的贺电：

巴林国王哈马德·本·伊萨·阿勒哈利法，比利时国王菲利普，西班牙国王费利佩六世，阿联酋总统谢赫·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬，阿联酋副总统兼总理、迪拜酋长谢赫·穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆，阿联酋副总统兼副总理、总统府部长谢赫·曼苏尔·本·扎耶德·阿勒纳哈扬，摩洛哥国王穆罕默德六世，阿曼苏丹海赛姆·本·塔里克，沙特国王萨勒曼·本·阿卜杜勒阿齐兹·阿勒沙特，沙特王储兼首相穆罕默德·本·萨勒曼·本·阿卜杜勒阿齐兹·阿勒沙特，加拿大总督玛丽·西蒙，泰国国王哇集拉隆功及总理阿努廷·参威功，瑞典国王卡尔·古斯塔夫，日本天皇德仁，罗马教皇利奥十四世，德国总统弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔，印度总统德劳帕迪·穆尔穆，斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克，韩国总统李在明，白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科，意大利总统塞尔焦·马塔雷拉，摩尔多瓦总统玛雅·桑杜，匈牙利总统塔马什·舒约克及总理维克托·欧尔班，亚美尼亚总统瓦阿甘·哈恰图良及总理尼科尔·帕希尼扬，塞尔维亚总统亚历山大·武契奇，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基，瑞士总统卡琳·凯勒-祖特尔，捷克总统彼得·帕维尔，斯洛伐克总统彼得·佩莱格里尼，斯洛文尼亚总统娜塔莎·皮尔茨-穆萨尔，爱尔兰总统迈克尔·希金斯，伊朗总统马苏德·佩泽希基安，埃及总统阿卜杜勒·法塔赫·塞西，巴勒斯坦总统马哈茂德·阿巴斯，新加坡总统达曼·尚穆加拉特南，马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣，奥地利总统亚历山大·范德贝伦，芬兰总统亚历山大·斯图布，克罗地亚总统佐兰·米拉诺维奇及总理安德烈·普连科维奇，保加利亚总统鲁门·拉德夫，立陶宛总统吉塔纳斯·瑙塞达，格鲁吉亚总统米哈伊尔·卡韦拉什维利，拉脱维亚总统埃德加斯·林克维奇斯，越南国家主席梁强和及越南共产党总书记苏林，埃塞俄比亚总统塔耶·阿茨克-塞拉西，巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫，爱沙尼亚总统阿拉尔·卡里斯，罗马尼亚总统尼库肖尔·丹，古巴总统米格尔·迪亚斯-卡内尔，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯，以及马耳他骑士团大团长约翰·邓拉普等。

贺电仍在不断送达。

【编译：木合塔尔·木拉提】