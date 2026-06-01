多位国际网络达人到访哈萨克斯坦 拍摄旅游专题内容

此次活动由“旅游业杰出贡献奖”获得者、2026年全球最具影响力博客奖（WIBA Awards 2026）“年度最佳旅行博主”得主达斯坦·穆哈迈德拉希姆发起并邀请。

参与此次拍摄的国际内容创作者阵容颇具影响力，其中包括在YouTube平台拥有超过2000万订阅者的约旦导演兼纪录片制作人乔·哈塔布，以及在TikTok和Instagram平台拥有数百万粉丝的美国旅行博主约书亚·普拉蒂耶罗。

访问期间，博主团队将深入哈萨克斯坦多地，围绕当地自然风光、人文景观及特色旅游资源开展联合拍摄。

—我们希望把哈萨克斯坦壮丽而独特的风景呈现给全世界，欢迎大家关注接下来推出的精彩内容，-穆哈迈德拉希姆表示。

业内认为，此次国际知名网络达人的到访，将为哈萨克斯坦旅游业拓展国际市场带来新的机遇。通过制作高质量旅游内容并在全球主流社交平台传播，不仅有助于向国际受众全面展示哈萨克斯坦的旅游魅力，也将进一步提升国家旅游品牌影响力，吸引更多海外游客赴哈观光旅游。