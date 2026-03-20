多国领导人及国际组织负责人向托卡耶夫总统致开斋节贺电

向托卡耶夫总统发来贺电或贺函的有：乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫、吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫、塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙、土库曼斯坦总统塞尔达尔·别尔德穆哈梅多夫、土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安、阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫、沙特阿拉伯国王萨勒曼·本·阿卜杜勒-阿齐兹·阿勒沙特（两圣地监护人）、沙特阿拉伯王储兼总理穆罕默德·本·萨勒曼·本·阿卜杜勒-阿齐兹·阿勒沙特、阿联酋总统谢赫·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬、阿联酋副总统兼总理、迪拜酋长穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆、阿联酋副总统兼副总理曼苏尔·本·扎耶德·阿勒纳哈扬、约旦国王阿卜杜拉二世、巴勒斯坦总统马哈茂德·阿巴斯、埃及总统阿卜杜勒·法塔赫阿尔及利亚总统塞西、阿尔及利亚总统阿卜杜勒马吉德·特本、印度总理纳伦德拉·莫迪、巴基斯坦总理沙赫巴兹·谢里夫、利比亚总统委员会主席穆罕默德·尤努斯·曼菲、鞑靼斯坦共和国总统鲁斯塔姆·明尼哈诺夫、伊斯兰合作组织秘书长侯赛因·易卜拉欣·塔哈、突厥国家组织秘书长库巴尼奇别克·奥米拉利耶夫、伊斯兰教科文组织总干事萨利姆·本·穆罕默德·马利克等。