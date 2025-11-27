多米尼加允许美国使用其空军基地“扫毒”

阿比纳德尔当天在总统府会晤来访的美国国防部长赫格塞思，随后双方共同举行记者会。

阿比纳德尔宣布允许美方使用其机场“打击毒品走私”。他说，多方已与美方达成一致，扩大合作以加强海空领域的“反毒品监控”。

赫格塞思声称，此举旨在提升加勒比地区监测和打击跨国犯罪活动的能力，美方视多方为地区重要安全伙伴，双方“打击贩毒”相关合作是“区域典范”，美方希望将这一模式推广至更多国家。

根据多总统府当天发布的新闻通报，美国南方司令部和美国空军将向多米尼加提供KC-135空中加油机、C-130运输机等装备，用于海空监控、拦截走私、医疗转运和灾害救援等。

赫格塞思此访正值美国在加勒比地区不断扩大军事存在。9月初以来，美军已在加勒比海和东太平洋击沉超过20艘美方所谓“贩毒船”，造成80余人死亡；在加勒比地区部署“杰拉尔德·R·福特”号航母打击群，集结逾1.5万兵力、十余艘战舰、上百架战机，规模为几十年来罕见。美国此举遭到地区多国谴责。