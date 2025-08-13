多国媒体致贺哈通社成立105周年

俄罗斯塔斯社称，哈通社多年来以可靠、及时和真实的新闻赢得广泛信任，并在报道哈萨克斯坦及全球重大事件方面发挥了重要作用。

伊朗伊通社表示，哈通社百余年来在国内外信息传播和公共舆论形成中作出了杰出贡献，期望继续在友好与专业基础上合作。

白俄罗斯白通社总经理高度评价哈通社在国际媒体舞台的声誉，并祝愿其不断取得新成就。

保加利亚国家通讯社NOVINATA.BG感谢双方合作，认为这有助于增进国与国之间的理解与传播真实信息。而来自阿塞拜疆、以色列、蒙古、乌兹别克斯坦和亚美尼亚的多家媒体也向哈通社致贺，肯定其在新闻专业化、经验交流和信息传播方面的贡献。

此外，哈萨克斯坦本地媒体Atameken Business也强调了哈通社在独立哈萨克斯坦发展历程中的重要作用。如今，哈通社已成为国际与国内媒体信赖的新闻来源，持续巩固其在全球媒体领域的地位。

【编译：达娜】