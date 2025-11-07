美国新闻网站 Axios 报道称，哈萨克斯坦决定加入《亚伯拉罕协议》，并指出多国正寻求加入这一“俱乐部”。报道认为，这一举措将标志着加沙战争后的新阶段，并推动该地区迈向更广泛的和平与合作。

Скриншот со страницы

美国主流报纸 《华盛顿邮报》 也对哈萨克斯坦加入《亚伯拉罕协议》进行了报道。

Скриншот со страницы

美联社 援引美国总统特朗普的话称，哈萨克斯坦的加入是“在全球范围内架设桥梁的重要一步”。

Screenshot from Washingtonpost.com

美国三大电视新闻网络之一 CBS News 强调了这一决定的意义，指出哈萨克斯坦的加入将有助于加强双方的贸易与合作。

Скриншот со страницы

Politico旗下的E&E News详细报道了阿斯塔纳与华盛顿在矿产资源开发领域达成的协议，并特别指出，哈萨克斯坦是世界最大的铀生产国之一，同时拥有丰富的稀土资源。

Скриншот со страницы

法国24电视台在报道中称，哈萨克斯坦的加入将进一步扩大以色列与多数穆斯林国家关系正常化的范围。

Скриншот со страницы

阿塞拜疆国家通讯社关注了托卡耶夫总统在白宫会见美国领导人时的表态。报道称，总统宣布哈萨克斯坦支持美国方面提出的和平倡议，并对“特朗普的国际和平与繁荣路线”（TRIPP，即赞格祖尔走廊项目）表示支持，认为这一倡议将有助于推进“中间走廊”的进一步发展。特朗普则强调，美国愿继续加强与哈萨克斯坦的全面战略伙伴关系。

Скриншот со страницы

阿纳多卢通讯社 报道指出，哈萨克斯坦致力于依据《联合国宪章》原则，为缓解冲突、促进国际对话作出贡献，并强调哈方准备通过《亚伯拉罕协议》推动中东地区的和平与合作。

Скриншот со страницы

【编译：阿遥】