摩尔多瓦议会通过最终法案 决定退出独立国家联合体

在101名议员中，共有60名议员对该文件投了赞成票，其中包括执政党行动和团结党代表及部分其他议员。与之相对，共产党人及社会党人联盟党团对这一决定表示强烈反对。

摩尔多瓦共产党人党领袖弗拉基米尔·沃罗宁将退出独联体的决定形容为"国家的悲剧"，并声称此举可能对国家经济产生负面影响。

值得注意的是，摩尔多瓦于今年1月正式启动了退出独联体的程序，当时该决定已获得政府批准。目前，该文件尚需经由摩尔多瓦总统马娅·桑杜签署方能生效。

摩尔多瓦外交部长米哈伊·波普绍伊此前曾表示，该国不会全盘放弃独联体框架下的所有协议。据他介绍，那些在经济上具有优势或对公民利益至关重要的协议，只要不违背摩尔多瓦融入欧盟的战略方向，将予以保留。

自2020年总统大选后，摩尔多瓦对独联体的立场开始发生根本性变化。彼时，马娅·桑杜宣布了国家融入欧盟的一体化方针，并开始拒绝出席独联体首脑峰会。自2023年以来，该国已陆续废止了约70项独联体框架内的协议。

摩尔多瓦前总统、社会党人党领袖伊戈尔·多东对上述举措提出了批评。他认为，桑杜切断与俄罗斯及独联体联系的政策有悖于人民的利益。

【编译：阿遥】