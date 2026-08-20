多位世界顶尖棋手将阿萨乌巴耶娃视为“最难对付的对手”

（哈萨克国际通讯社讯）正在参加Cairns Cup 2026国际象棋超级赛的多位顶尖棋手日前在一项调查中表示，如果比赛进入“突然死亡”加赛阶段，哈萨克斯坦棋手比比萨拉·阿萨乌巴耶娃（Бибісара Асаубаева）将是最难对付的对手之一。

据Sports.kz报道，圣路易斯国际象棋俱乐部新闻部门向参赛棋手提出“在Cairns Cup 2026的‘突然死亡’加赛中，谁会是最难对付的对手？”这一问题。希腊棋手斯塔夫鲁拉·措拉基杜、乌克兰棋手安娜·穆兹丘克、印度棋手科内鲁·汉皮以及美国棋手艾丽斯·李均选择了阿萨乌巴耶娃。

措拉基杜表示：“我会选择比比萨拉。她在快棋方面非常强。”

穆兹丘克说：“我会选比比萨拉。她在短时限棋局中的表现非常出色。”

科内鲁则简短表示：“我认为是比比萨拉。”

艾丽斯·李说：“可能是比比萨拉，因为她是三届世界国际象棋闪电战冠军。”

上述棋手本身也都拥有不俗战绩。穆兹丘克曾三次获得快棋类世界冠军，科内鲁两度夺得国际象棋快棋世界冠军。艾丽斯·李曾三次获得各年龄组青少年世界冠军，措拉基杜也曾分别在U14、U16和U18世界青年锦标赛中夺冠。

Cairns Cup最后一轮比赛将于今日在美国圣路易斯举行。目前，阿萨乌巴耶娃排名第三，她将在最后一轮对阵赛事领跑者、中国棋手谭中怡。

国际象棋中的“突然死亡”加赛通常用于在双方总比分战平时决出胜负。白方一般拥有更多用时，例如5分钟对4分钟，但白方必须取胜才能获胜；黑方虽然用时较少，但只要弈和即可胜出。