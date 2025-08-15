多位世界足坛传奇将亮相乌兹别克斯坦 与球迷零距离互动

已确认的来访球星包括：

迪达 ：世界杯冠军得主，曾随AC米兰两夺欧洲冠军联赛冠军。

罗伯托·卡洛斯 ：被誉为世界最佳左后卫之一，以大力射门著称，曾获世界杯冠军及三届欧冠冠军。

法比奥·卡纳瓦罗 ：世界杯冠军得主、金球奖得主，也是唯一一位在2006年当选世界足球先生的后卫。

马尔科·马特拉齐 ：世界杯和欧冠双料冠军得主。

麦孔 ：曾效力国际米兰的著名右后卫，欧冠冠军得主。

克里斯蒂安·扎卡尔多 ：2006年世界杯冠军成员，意大利后卫。

克拉伦斯·西多夫 ：AC米兰传奇中场，唯一一位随三家不同俱乐部赢得欧冠的球员。

塞尔吉尼奥 ：AC米兰左后卫，以出色助攻能力闻名。

弗兰克·里贝里 ：拜仁慕尼黑传奇中场，欧冠冠军得主。

凯文·库兰伊：德国国家队前锋，沙尔克04俱乐部功勋球员。

按照计划，上述球星于8月26日在塔什干的Humo Arena体育场亮相，出席“BMB”与“Oil Star”之间的2025年乌兹别克斯坦五人制足球超级杯赛，并与球迷互动。

此外，8月27日还将举行多场比赛，其中包括乌兹别克斯坦队与世界足球传奇队之间的一场友谊赛。

【编译：阿遥】