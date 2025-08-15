中文
    多位世界足坛传奇将亮相乌兹别克斯坦 与球迷零距离互动

    哈萨克国际通讯社讯）据Sports.uz网站报道，乌兹别克斯坦五人制足球协会发布消息称，多位世界足坛传奇球星将于本月到访乌兹别克斯坦。

    多位世界足坛传奇将亮相乌兹别克斯坦
    Фото: Мақсат Шағирбаев/ Kazinform

    已确认的来访球星包括：

    • 迪达：世界杯冠军得主，曾随AC米兰两夺欧洲冠军联赛冠军。

    • 罗伯托·卡洛斯：被誉为世界最佳左后卫之一，以大力射门著称，曾获世界杯冠军及三届欧冠冠军。

    • 法比奥·卡纳瓦罗：世界杯冠军得主、金球奖得主，也是唯一一位在2006年当选世界足球先生的后卫。

    • 马尔科·马特拉齐：世界杯和欧冠双料冠军得主。

    • 麦孔：曾效力国际米兰的著名右后卫，欧冠冠军得主。

    • 克里斯蒂安·扎卡尔多：2006年世界杯冠军成员，意大利后卫。

    • 克拉伦斯·西多夫：AC米兰传奇中场，唯一一位随三家不同俱乐部赢得欧冠的球员。

    • 塞尔吉尼奥：AC米兰左后卫，以出色助攻能力闻名。

    • 弗兰克·里贝里：拜仁慕尼黑传奇中场，欧冠冠军得主。

    • 凯文·库兰伊：德国国家队前锋，沙尔克04俱乐部功勋球员。

    按照计划，上述球星于8月26日在塔什干的Humo Arena体育场亮相，出席“BMB”与“Oil Star”之间的2025年乌兹别克斯坦五人制足球超级杯赛，并与球迷互动。

    此外，8月27日还将举行多场比赛，其中包括乌兹别克斯坦队与世界足球传奇队之间的一场友谊赛。

    【编译：阿遥】

