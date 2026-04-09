09:30, 09 四月 2026 | GMT +5
多项交通项目加快推进 助力旅游目的地可达性全面提升
（哈萨克国际通讯社讯）2026年，哈萨克斯坦正持续推进面向全国重点旅游区域的交通基础设施建设工作，着力提升交通可达性。通过系统推进公路建设与改造，我国旅游出行条件不断改善，为国内旅游发展注入新动能。
对国家级公路的重建与改造不仅有效缩短出行时间，也显著提升沿线基础设施服务水平，成为推动国内旅游发展的重要支撑。
在旅游发展重点项目中，“贝纽—谢克谢乌尔”公路具有重要意义，该线路未来将打通通往里海的交通通道；“中部—西部”交通走廊将连接托尔盖地区旅游资源与首都，开辟新的旅游线路；“厄斯克门—拉赫曼温泉”项目则将有力促进东哈萨克斯坦州旅游业发展。
此外，在国家级公路中修工程框架下，多条通往旅游区的道路路段也将得到升级改造，其中包括扎纳奥津—肯德尔利、厄斯克门—卡通卡拉盖、科克舍套—泽连德、凯根—吉尔吉斯斯坦边境以及卡尔卡曼—巴彦奥勒等重要路段。
与此同时，地方执行机构正在实施33个区域性项目，以改善通往各旅游目的地的交通条件。“哈萨克公路”国家公司与各州政府协同推进道路沿线服务设施建设。2026年计划新建50个路边服务设施，并将通过补贴机制支持企业分担设施维护成本，进一步激发市场主体活力。
在重点旅游区域中，阿拉科尔湖交通条件改善工作受到特别关注。目前已制定“卡班拜村绕行公路建设”项目，全长8.2公里，建成后将有效缓解当地过境交通压力。
随着上述措施逐步落地实施，我国公路网络通行能力将显著提升，基础设施质量持续优化，前往各大旅游景区的时间进一步缩短。这将为国内旅游发展创造更加有利的条件，同时为公路领域相关企业带来新的发展机遇。
【编译：木合塔尔·木拉提】