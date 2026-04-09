多项交通项目加快推进 助力旅游目的地可达性全面提升

对国家级公路的重建与改造不仅有效缩短出行时间，也显著提升沿线基础设施服务水平，成为推动国内旅游发展的重要支撑。

在旅游发展重点项目中，“贝纽—谢克谢乌尔”公路具有重要意义，该线路未来将打通通往里海的交通通道；“中部—西部”交通走廊将连接托尔盖地区旅游资源与首都，开辟新的旅游线路；“厄斯克门—拉赫曼温泉”项目则将有力促进东哈萨克斯坦州旅游业发展。

此外，在国家级公路中修工程框架下，多条通往旅游区的道路路段也将得到升级改造，其中包括扎纳奥津—肯德尔利、厄斯克门—卡通卡拉盖、科克舍套—泽连德、凯根—吉尔吉斯斯坦边境以及卡尔卡曼—巴彦奥勒等重要路段。

与此同时，地方执行机构正在实施33个区域性项目，以改善通往各旅游目的地的交通条件。“哈萨克公路”国家公司与各州政府协同推进道路沿线服务设施建设。2026年计划新建50个路边服务设施，并将通过补贴机制支持企业分担设施维护成本，进一步激发市场主体活力。

在重点旅游区域中，阿拉科尔湖交通条件改善工作受到特别关注。目前已制定“卡班拜村绕行公路建设”项目，全长8.2公里，建成后将有效缓解当地过境交通压力。

随着上述措施逐步落地实施，我国公路网络通行能力将显著提升，基础设施质量持续优化，前往各大旅游景区的时间进一步缩短。这将为国内旅游发展创造更加有利的条件，同时为公路领域相关企业带来新的发展机遇。

【编译：木合塔尔·木拉提】