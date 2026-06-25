阿斯塔纳至多斯特克列车开通Starlink卫星互联网服务

（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦交通部消息，由“Aray Trans KZ”公司运营的阿斯塔纳—塞梅伊—多斯特克（Dostyk）方向121/122次列车已接入基于Starlink技术的卫星互联网服务，成为哈萨克斯坦首条由私人铁路运营商提供互联网接入服务的客运线路。

该项目是哈萨克斯坦交通部推进现代数字化解决方案应用、提升旅客运输服务质量工作的一部分，由Kaztechnology工程公司参与实施。该公司长期为哈萨克斯坦铁路运营商提供数字化和通信技术解决方案，并与“Aray Trans KZ”公司合作完成了Starlink卫星互联网技术的部署。

卫星通信技术的应用，使列车在以往没有移动通信信号覆盖的铁路区段也能够实现互联网连接，乘客即使身处偏远路段，仍可保持在线状态。

旅客可通过连接列车Wi-Fi网络并完成身份验证后使用相关服务。目前提供两种接入模式：一是免费使用WhatsApp和Telegram发送文字消息；二是付费使用完整互联网服务，包括访问网站、社交媒体、视频平台以及各类办公应用。

付费服务支持多种支付方式，包括Kaspi.kz、Halyk以及Apple Pay、Google Pay、Visa和MasterCard银行卡支付。

交通部表示，引入卫星互联网将进一步提升旅客出行舒适度，扩大数字服务覆盖范围，提高铁路运输服务质量。未来，有关部门将继续推进现代技术在客运领域的应用和数字服务的发展。