调查：多数民众将国家法定节假日与国家象征联系在一起

此次调查覆盖全国各地区，共有3000名受访者参与。

调查显示，51.2%的受访者认为，国家法定节假日首先与国旗和国徽相关联；另有44.1%的受访者提到了国歌。

研究结果表明，在公众认知中，国家象征依然是国家法定节假日最重要的标识之一。这也反映出，许多民众并不仅仅将法定节假日视为休息时间，而是将其与国家主权、民族认同和社会团结联系在一起。

调查还涉及公众对于国家价值观和文化符号的看法。数据显示，38.1%的受访者将国家法定节假日与民族服饰联系起来，22%的受访者则提到了历史人物。

研究人员认为，这说明在许多民众眼中，国家法定节假日不仅具有庆祝意义，同时也是传承民族文化、弘扬历史记忆和加强代际联系的重要载体。

在节日庆祝形式方面，24.3%的受访者选择群众游行和音乐会，23.8%的人提到民族特色美食，17.1%的人则将烟花表演视为节日的重要组成部分。

研究作者指出，调查结果显示，公众能够清晰区分节日的象征意义与庆祝形式。虽然音乐会、庆典活动等内容受到广泛欢迎，但国家象征和爱国主义价值观仍然处于更为核心的位置。

相比之下，赠送礼物和节日祝福（7.7%）以及社交媒体平台上的官方节日主题设计（4.1%）在受访者中的关注度相对较低。

研究报告认为，国家法定节假日仍是凝聚社会共识、增强公民认同感和弘扬爱国主义精神的重要社会文化载体，并继续在社会生活中发挥着积极作用。