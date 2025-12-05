哈萨克斯坦拟建多功能核研究反应堆

今天，关于核研究设施的设计、建设和运营问题的研讨会在阿拉木图核物理研究所开幕。来自哈萨克斯坦和俄罗斯的顶尖专家齐聚一堂，就经验分享和该国核研究基础设施的进一步发展展开讨论。

本次研讨会由核物理研究所和俄罗斯国家原子能集团建设技术公司联合主办，并得到哈萨克斯坦原子能署大力支持。

原子能署署长阿勒玛斯阿达姆·萨特哈利耶夫在开幕式上强调，科研基地的现代化改造具有重要战略意义。他指出，工业、核能和科学领域的发展需要配套建设现代化的实验设施。

研讨会期间，哈萨克斯坦核物理研究所与俄罗斯国家原子能集团建设技术公司签署了一份谅解备忘录。该文件旨在联合设计一座多功能研究反应堆及实验室综合体，并扩大双方在和平利用原子能领域的合作。

俄罗斯国家原子能集团建设技术公司总经理伊利亚·韦尔吉扎耶夫对哈萨克斯坦方面为推动合作所做的系统性努力表示感谢。他表示，新反应堆将进一步提升该国的科研能力。

此外，活动现场还签署了一项关于建立核科学与技术中心的合作协议，该协议明确了双方在项目技术经济论证准备及前期活动实施方面的协作机制。

【编译：阿遥】