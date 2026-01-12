埃尔多安呼吁土耳其家庭至少生育三孩 以应对出生率历史新低

土耳其统计局（TÜİK）2025年5月公布的数据显示，2024年该国总和生育率降至每名女性1.48个孩子，创下历史最低纪录。专家指出，发达国家要实现人口自然更替，生育率至少需达到2.1。

埃尔多安本人育有四个子女，现为九个孙辈的祖父。在伊斯坦布尔一场展览开幕式上，他强调多子女家庭是强大社会的基础。人口增长不仅是社会需要，更是一种精神责任。他同时对当前社会中甚至亲友之间对多生孩子持怀疑态度的现象表示遗憾。

总统回顾称，2025年被定为土耳其“家庭年”，但预期效果尚未实现。他还幽默地提到，自己的家庭在人口问题上“没有任何困难”。

土耳其生育率已连续六十多年持续下降。统计数据显示，土耳其女性首次生育的平均年龄从2001年的27岁上升至2024年的29岁以上。

为应对这一趋势，政府推出多项激励措施，包括为新生儿家庭提供无息贷款以及住房市场优惠政策。

土耳其家庭与社会服务部部长马希努尔·厄兹德米尔·格克塔什此前表示，人口增长放缓已达到“令人担忧的程度”。她指出，未来土耳其可能面临包括服兵役青年在内的劳动力短缺，而目前65岁以上人口占比已超过10%。

【编译：木合塔尔·木拉提】