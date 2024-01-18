负责调查厄瓜多尔电视台遭袭事件检察官遇袭身亡

据厄瓜多尔《宇宙报》报道，当日，苏亚雷斯驾车离开其办公室所在大楼时被一伙身份不明的人员跟踪，并在行驶至主要街道时被该伙人员开枪杀害。

报道称，厄检察长迪亚娜·萨拉萨尔表示，正在对该起犯罪事件进行调查。

据彭博社消息，萨拉萨尔同时要求警方加强对检察官的保护，并表示与有组织犯罪相关的听证会应当在线上进行，以减少相关威胁。

当地时间1月9日，一伙蒙面枪手闯入瓜亚基尔市一家电视台并挟持工作人员。苏亚雷斯负责审问13名涉案人员，并参与当日袭击瓜亚基尔8个恐怖组织的调查工作。在遇害前一日(16日)，苏亚雷斯在接受《宇宙报》采访时曾表示，他一直没有得到警方的保护。

近日，厄瓜多尔相继发生毒枭越狱、监狱骚乱、武装人员闯进电视台挟持工作人员等恶性事件。厄总统诺沃亚9日签署行政令，宣布厄进入“国内武装冲突”状态，号召武装部队和警员打击全国范围内的有组织犯罪。