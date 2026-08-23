多名哈萨克斯坦体育名将参加首届库鲁尔泰议会选举投票

（哈萨克国际通讯社讯）8月23日，哈萨克斯坦举行首届库鲁尔泰议会选举。当天，多位在奥运会、世界锦标赛以及哈萨克式摔跤等赛事中取得优异成绩的哈萨克斯坦体育名将前往各地投票站，行使自己的选举权。

奥运会冠军、哈萨克斯坦著名田径运动员奥尔加·雷帕科娃（Ольга Рыпакова）当天在阿斯塔纳参加投票。

由于本人常住乌斯卡曼，雷帕科娃凭选民登记地转移证明在阿斯塔纳的投票站完成投票。该证明允许选民在哈萨克斯坦其他地区的投票站参加投票。

“这对我国来说是一件重要的事情，因为这样的选举是第一次举行。我相信，库鲁尔泰将为国家发展注入新的动力。”雷帕科娃说。

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雷帕科娃出生于乌斯卡曼，是哈萨克斯坦田径史上最具代表性的运动员之一。在女子三级跳远项目上，她曾获得2008年北京奥运会银牌、2012年伦敦奥运会金牌以及2016年里约奥运会铜牌。

结束职业运动员生涯后，雷帕科娃继续参与哈萨克斯坦田径事业发展，目前担任哈萨克斯坦田径联合会教练顾问。乌斯卡曼还设有以她名字命名的田径运动中心。

2026年冬奥会花样滑冰冠军米哈伊尔·沙伊多罗夫（Михаил Шайдоров）当天也在阿拉木图参加投票。

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作为哈萨克斯坦新一代体育运动员的代表人物，沙伊多罗夫在阿拉木图萨马尔-2小区第382号投票站作出自己的选择。

今年，沙伊多罗夫在职业生涯中取得重大突破，夺得2026年冬奥会花样滑冰项目金牌。

与此同时，巴黎奥运会奖牌得主、三届拳击世锦赛冠军纳济姆·克扎伊拜（Назым Қызайбай）也参加了当天的投票。

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克扎伊拜目前正在阿拉木图州参加集训。为能够参加此次选举，她提前办理了选民注销证明，并在阿拉木图州扎纳沙尔村图拉尔·雷斯库洛夫中学内设立的投票站完成投票。

“对我而言，参加选举是表达自己公民立场、为国家未来作出贡献的一种机会。每一名公民都应该认识到自己选择的重要性。今天，我来到投票站，履行了自己的公民责任。”克扎伊拜说。

她表示，尽管目前正在参加集训，但自己一直努力不缺席社会生活中的重要事件，并长期积极参与选举投票。

哈萨克式摔跤名将鲁斯兰·阿布德拉扎科夫（Руслан Әбдіразақов）当天则在阿拉木图州库纳耶夫市的一处投票站参加投票。

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阿布德拉扎科夫表示，对运动员而言，对自己的选择和结果负责是一种习惯，而这种态度同样适用于参与国家社会生活。

“我今天来到投票站，因为我认为参加选举是每一名公民的重要责任。我们的选择会影响国家的未来，也会影响我们的孩子将在怎样的环境中生活和成长。作为一名运动员，我习惯于对自己的选择及其结果负责。我认为在生活中也应坚持这一原则，不应置身于对国家具有重要意义的事件之外，而应积极参与。”他说。

阿布德拉扎科夫是哈萨克式摔跤领域的知名运动员，其职业生涯与“哈萨克斯坦之虎”全国大赛密切相关。他曾于2014年获得该赛事铜牌、2015年获得银牌，并于2019年再次获得铜牌；2017年，他还曾夺得“阿拉木图之虎”赛事冠军。

哈萨克斯坦全国各地区正在举行首届库鲁尔泰议会选举投票，全国共设10423个投票站。截至8月23日12时，全国已有4670816名登记选民在库鲁尔泰议会选举中完成投票，投票率达到37.05%。