多位欧洲议员及专家高度认可哈萨克斯坦政治转型成果

哈萨克斯坦参议院（议会上院）宪法、司法制度和执法机构委员会秘书叶夫根尼·博尔格特在会上作主旨发言。

与会发言嘉宾包括欧洲委员会议会议员大会“欧洲保守派、爱国者及其盟友”政治小组负责人若尔特·内梅特，社会党人、民主党人及绿党党团副主席比鲁特·维赛特，欧洲委员会政治事务和对外关系司司长纳塔莉·萨巴纳泽，以及法国欧洲前景与安全研究所所长埃马纽埃尔·迪皮伊。多位嘉宾在发言中对哈萨克斯坦近年来推进的一系列改革给予积极评价。

埃马纽埃尔·迪皮伊指出，这一进程并非简单的技术性调整，而是围绕强化公民权利、优化决策机制展开的系统性制度完善。

法国参议员克里斯托夫·沙伊留表示，尽管在欧洲委员会议会议员大会期间日程紧张，他仍专程参加了在斯特拉斯堡举行的本次会议。

—我非常希望深入了解哈萨克斯坦正在推进的改革及其最新进展。此前在巴黎，我曾与哈萨克斯坦驻法大使会面，她向我介绍了该国当前面临的重点议题。今天，我更希望听到欧洲同行对这些变化的看法，尤其是关于议会制度的调整。我也期待听取哈方参议员的介绍，这是一项具有重要意义的改革。法国实行两院制并以此为荣，因此我也很关注哈萨克斯坦选择这一发展路径的原因，-他说。

曾作为国际观察员参与哈萨克斯坦全国公投的代表——比利时《外交世界》杂志总监阿尔贝托·图尔克斯特拉，以及捷克媒体平台“自由欧亚基金会”代表伊斯兰·特库舍夫，也分享了他们对投票过程及新宪法的观察与评价。

与会各方围绕国家元首哈斯木-卓玛尔特·托卡耶夫倡议的一系列宪法与议会改革进行了讨论。相关改革旨在强化民主治理，推动权力制衡，并提升政府问责水平。专家认为，深化政治多元化、扩大公民参与以及完善国家与社会之间的互动机制，是当前阶段改革的重点方向。

会议还关注了议会外交在促进民族团结、推动包容性对话及加强国际合作方面的作用。

欧洲委员会议会议员大会成员、欧洲委员会代表及多位国际专家对哈萨克斯坦在推进法治建设、发展民主制度以及提升国家治理能力方面取得的进展给予肯定，并表示愿在此基础上进一步深化合作，持续开展建设性对话。

【编译：阿遥】